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Antalya'da beklenen yağış başladı

Orman yangınlarıyla günlerdir mücadele edilen Antalya'da, kent merkezinde sağanak etkili oldu. Şiddetli yağışların, öğleden sonra Manavgat, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Antalya'da beklenen yağış başladı

Antalya'da kent merkezinin bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. İşe giderken yağışa hazırlıksız yakalananlar, otobüs duraklarına sığındı. Meteoroloji'nin uyarısını dikkate alıp, dışarı hazırlıklı çıkanlar da yollarda şemsiyeleriyle yürüdü. Antalyalılar, orman yangınlarıyla mücadele edilen bölgede yağmura sevindiklerini söyledi.

Meteoroloji'nin tahminine göre sağanak, il merkezinde aralıklarla etkili olacak. Yağış, öğleden sonra Manavgat, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinde; akşam saatlerinde ise Alanya'da etkisini sürdürecek.

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