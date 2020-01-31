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Antalya'da bir baba, eşini ve kızını öldürüp intihar etti

Yine uzaklaştırma yine eski eş cinayeti... Bu kez adres Antalya Kepez. Antalya'da bir baba uzaklaştırma kararına bulunan eski eşi ile beraberindeki kızını tabancayla vurduktan sonra, aynı silahı göğsüne dayayıp, ateşledi. Üçü de yaşamını yitirdi.
Antalya'da bir baba, eşini ve kızını öldürüp intihar etti

Yine uzaklaştırma yine eski eş cinayeti... Bu kez adres Antalya Kepez. Geride üç ölü... İşte o şok olayın ayrıntıları;

 Antalya'nın Kepez ilçesinde Birol Köse (40), uzaklaştırma kararına rağmen evine gittiği eski eşi Esma Polat (35) ve kızı Ekin Köse'yi (12) tabancayla vurduktan sonra, aynı silahı göğsüne dayayıp, ateşledi. Esma Polat olay yerinde, baba- kız ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü.

Barış Mahallesi'ndeki apartmanın birinci katında bulunan evlerinin balkonuna çıkan 12 yaşındaki Ekin Köse'nin, "Yetişin, babam annemi öldürüyor" çığlıkları üzerine çevredekiler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekibine bildirdi. 

Olay yerine gelen ekipler, Esma Polat'ın (35) öldüğünü belirledi. 

Yaralı bulunan Birol Köse (40) ile kızı Ekin hastaneye kaldırıldı. Baba ile kızı, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Birol Köse'nin, tartıştığı eski eşi Polat'ı silahla öldürdüğü, balkona çıkıp yardım isteyen kızı ve kendisine de ateş ettiği öğrenildi.

Görgü tanıklarından inşaat işçisi İlhami İtmiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kız çocuğunun balkona çıkıp yardım istediğini belirterek, "Sonra içeriye girdi. İçeriye girmeseydi balkona tırmanıp onu kurtarabilirdik, çok üzgünüm." dedi.

OLAYIN ŞAHİDİ 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK

Çorum'da yaşayan çiftin yaklaşık dört yıl önce ayrıldığı, Esma Polat'ın kendisini sürekli rahatsız eden eski eşinden uzaklaşmak amacıyla yaklaşık beş ay önce Antalya'ya geldiği öğrenildi.

Evden uzaklaştırma kararı bulunan Birol Köse'nin, çocuklarını görmek için otomobille Çorum'dan kente geldiği, tartışmanın bu nedenle çıktığı bildirildi. 

Olay sırasında evde bulunan 5 yaşındaki çocuk, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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