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Antalya’da bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu

Antalya’da vatandaşlar bir belediye çalışanını cami tuvaletinde ölü bulundu.
Antalya’da bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Doğuyaka Mahallesi 1217 Sokak'ta bulunan Osmankarakuyu Cami’nin tuvaletine giren vatandaşlar bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

KESİN ÖLÜM TESPİTİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Olay yerine gelen ekipler, isminin 33 yaşındaki Sinan Karaçam olduğu tespit edilen genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından cenaze kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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