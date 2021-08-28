  • BIST 1.458,230
  • Altın 487,27
  • Dolar 8,3650
  • Euro 9,8450
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 22 °C
»

Antalya'da bir otelin ahşap yürüme yoluna sıkışan 60 caretta caretta yavrusu ölü bulundu

Antalya'da yumurtadan çıkan 60 caretta caretta yavrusu, bir otelin sahile koyduğu ahşap yürüme yoluna sıkışarak öldü.
Antalya'da bir otelin ahşap yürüme yoluna sıkışan 60 caretta caretta yavrusu ölü bulundu

Nesli tehlike altındaki caretta carettaların Akdeniz'deki en büyük yaşam alanlarından Belek turizm merkezinde, yumurtadan çıkan 60 yavru deniz kaplumbağası, bir otelin kumsala koyduğu ahşap yürüme bandının altında sıkıştığı ve burada öldükleri görüldü.

Belek sahil bandında 23 yıldır deniz kaplumbağalarının mayıs-ekim ayları arasındaki yuvalama, yavruların yuvadan çıkışı, bunların kayıt altına alınması ve korunması faaliyetleri yürüten Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) üyeleri, kumsalda inceleme yaptı.

EKAD üyeleri dün sabah turistik bir tesisin yuvalama alanlarının üzerine ahşap yürüme bandı koyduğunu fark etti. Bandı kaldıran görevliler, yuvadan çıkan fakat yürüme bandı altında sıkışıp ölen yavru kaplumbağalarla karşılaştı. Yuva üzerine konulan yürüme bandının 60 yavru kaplumbağanın ölümüne neden olduğu tespit edildi.

EKAD Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ali Fuat Canbolat, rutin arazi çalışmalarını yapan ekibin, bu sorunla birkaç hafta içinde iki kez karşılaştığını söyledi.

Sezon itibarıyla "kontrol açışı" adı verilen dönemde olduklarını kaydeden Canbolat, "Kuluçka süresi sona eren yuvaları açarak sayım yapıyoruz ve yuva içerisinde sıkışıp çıkamayan yavru kaplumbağaların denize ulaşmasına destek oluyoruz. Tam da bu işlem için çalışma yapan ekibimiz, yuva üzerine konulan yürüme bandını ilk tespit ettiğinde yavrular yuvadan yeni çıkıyordu ve canlıydı. Onları kurtardık. Lakin başka bir tesisin kumsalında dün tespit edilen yavrular, ilkindeki kadar şanslı değildi." diye konuştu.

Canbolat, "Yuvalama alanının üzerinde bir tesis ahşap yürüme bandı koymuş. Kumsaldaki yuvada yumurtadan çıkan yavru carettalar, ahşap ve ağır yürüme bandını kaldıramadığı için oracıkta sıkışarak ölmüş. İnsan faaliyeti nesli tehlike altındaki bu canlılara bir kez daha zarar vermiş ve doğanın düzenine bir kez daha müdahale etmiştir." dedi.

Yuvalama kumsallarında vatandaşların ve işletmelerin uyması gereken kuralların önemine vurgu yapan Canbolat, "Eski adıyla Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 2009/10 sayılı Deniz Kaplumbağalarının Korunması Genelgesi'nde yer alan, 'denizden itibaren ilk 65 metrenin yuvalama bandı olarak ayrılması ve bu alanda kumsal kullanımının gerçekleştirilmemesine' ilişkin maddesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ve acı bir şekilde görüyoruz. Yuvalama kumsallarında yer alan işletmelerin yuvalama sezonu olan mayıs-ekim ayları arasında kumsal çalışmalarını yapmaması oldukça önemli." sözlerine yer verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kapıkule'de çıkış için sıra bekleyen gurbetçiler, dev ekrandan maç izledi26 Ağustos 2021 Perşembe 22:34
  • Hayali olan motosikleti aldıktan 19 gün sonra kazada yaşamını yitirdi26 Ağustos 2021 Perşembe 21:37
  • Emekli doktor kazada hayatını kaybetti26 Ağustos 2021 Perşembe 21:36
  • İnşaattan düşen işçi öldü26 Ağustos 2021 Perşembe 21:35
  • Su seviyesi yükselen nehirdeki adacıkta mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı26 Ağustos 2021 Perşembe 20:38
  • Dedesinin kullandığı traktörün altında kalan çocuk ağır yaralandı26 Ağustos 2021 Perşembe 19:43
  • Düğün için geldiği Uşak'ta ortadan kaybolan kadından haber alınamıyor26 Ağustos 2021 Perşembe 18:45
  • Usta sanatçı Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı26 Ağustos 2021 Perşembe 17:46
  • Din İşleri Yüksek Kurulu son noktayı koydu: Midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karide yemek caiz mi?26 Ağustos 2021 Perşembe 15:51
  • MALAZGİRT'TEN BİRLİK MESAJI26 Ağustos 2021 Perşembe 14:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti