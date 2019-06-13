  • BIST 91.753
  • Altın 250,359
  • Dolar 5,8228
  • Euro 6,5760
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 21 °C
»

Antalya'da 'çardaklı' tatil

Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşlar, beş yıldızlı otellerin yanıbaşında kurdukları çardaklarda doğal hayatla iç içe tatil yapıyor.
Antalya'da 'çardaklı' tatil

Antalya'nın Aksu sahilinde kurdukları çardaklarda ücretsiz tatil yapan vatandaşlar, deniz sezonunu açtı.

Aksu ilçesine bağlı Kumköy sahilinde, çevre köylerin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşlar, 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgede, kendi kurdukları çardaklarda tatil yapıyor.

Haziran ayı başından itibaren bölgeye gelerek çardaklarının eksiklerini tamamlayan vatandaşlar, eylül ayı ortalarına kadar denizin keyfini çıkarıyor.

Bölge sakinleri ise gündüz işine giderken akşam çardaklarında aileleriyle vakit geçiriyor.

Yaklaşık 500 ahşaptan çardağın bulunduğu ve iki bin kişinin tatil yaptığı bölgedeki vatandaşlar, elektrik ihtiyaçlarını ise akü ve güneş panellerinden sağlıyor.

Doğal ortamlarında tatil yapan vatandaşlar turistlerin de dikkatini çekiyor. 

"Plaj bedava, deniz bedava"

Tatilcilerden Tayfun Açık, ailesiyle Eskişehir'den geldiğini, bölgede hem sera işiyle uğraştığını hem de tatil yaptığını söyledi.

Kumköy sahilinin Antalya'nın en güzel yerlerinden olduğunu belirten Açık, "Manzara çok güzel. Deniz ve orman yan yana. Burası yalancı cennet gibi. Domates serası yapıyorum. Hem tatil yapıyorum hem para kazanıyorum. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Plaj bedava, deniz bedava." dedi.

Çiftçilikle uğraşan Bekir Demir de yaklaşık 20 yıldır aynı yerde çardak kurarak tatil yaptıklarını anlattı.

Bölgeye gelen herkesin yaz boyunca bedava tatil yaptığını ifade eden Demir, "Burası kumuyla, deniziyle, ormanıyla güzel bir yer. Üç ay boyunca çoluk çocuk denize giriyoruz. Eğlence bol. Kimisi balık tutuyor, kimisi denize giriyor." diye konuştu.

Türkiye'nin her yerinden insanların tatil için Kumköy sahilini tercih ettiğini dile getiren Demir, belediye yetkililerinden su problemini çözmesini istedi.

Günlük ziyaretçilerden ise çöplerini etrafa gelişigüzel atmamalarını isteyen Demir, "Zengini de fakiri de buraya geliyor. Benim için burası beş yıldızlı değil bin yıldızlı otel gibi. Havası güzel, betonarme yok. Denizi ve kumu güzel. Doğal ortamda yaşıyoruz. Arkamız orman, önümüz deniz, altımız kum. Ailecek, çoluk çocuk zaman geçiriyoruz. Biz yörük çocuğuyuz. Ya yayladayız ya denizdeyiz." diye konuştu. 

"Turistler de merak ediyor, gelip fotoğraf çekiyorlar"

Bölge sakinlerinden Erol Savaş ise sezonu ilk kendisinin açtığını ve yaklaşık 15 gündür tatilde olduğunu söyledi.

Bir haftaya kadar tüm çardakların dolacağını kaydeden Savaş, "Doğal ortam olduğu için turistler de merak ediyor, gelip fotoğraf çekiyorlar. Yemek yerken denk gelirse ikramda bulunuyoruz. Misafirperverliğimizden çok memnun oluyorlar, teşekkür ediyorlar." ifadelerini kullandı. 

Çocukları ve torunlarıyla gelen Gülsüm Yakar da yıllardır çardakta ailecek tatil yaptıklarını dile getirdi.

Üç ay boyunca bölgede kaldıklarını aktaran Yakar, yürüyüş yapan turistlerin zaman zaman kendilerine selam verdiğini ve bazen de ziyarete geldiklerini anlattı.

İkramda bulundukları turistlerin kendilerine teşekkür ettiğini ve çok memnun kaldıklarını belirten Yakar, "3-5 güne dolar buralar. Denize giriyoruz, olta ile balık avlıyoruz. Çok güzel zaman geçiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 14 Haziran 2019 Cuma Hutbesi yayınlandı! Diyanet İşleri Başkanlığı13 Haziran 2019 Perşembe 11:07
  • Siyasete girmeyi düşünen şarkıcı kim? 13 Haziran 12.30 HADİ Magazin ipucu sorusu cevabı13 Haziran 2019 Perşembe 10:21
  • Süslüman gelin adayı Hanife başını açtı 13 Haziran 2019 Perşembe 08:48
  • Hırsızlık yapıp serbest kaldılar!13 Haziran 2019 Perşembe 08:09
  • Nemrut Dağı'nda görüldü13 Haziran 2019 Perşembe 08:06
  • Denizde akıntıya kapılan çocuk boğuldu13 Haziran 2019 Perşembe 07:58
  • Soma'da yıldırım düştü13 Haziran 2019 Perşembe 07:57
  • Tokat'ta kiraz yüklü kamyon devridli13 Haziran 2019 Perşembe 07:54
  • Yıldırım çarpan inekler telef oldu13 Haziran 2019 Perşembe 07:53
  • Türk-İslam Medeniyetinin Öncüleri (X) İbn-i Sina13 Haziran 2019 Perşembe 00:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti