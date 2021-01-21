  • BIST 1.581
  • Altın 444,777
  • Dolar 7,3981
  • Euro 8,9644
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -9 °C
»

Antalya'da çiftçiler seralarında 'zirai don nöbeti' tuttu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, çiftçiler seralarındaki ürünleri dona karşı korumak için gece boyunca sobalarını yakarak nöbet tuttu.
Antalya'da çiftçiler seralarında 'zirai don nöbeti' tuttu

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce ilçe genelinde hafif ve orta şiddetli zirai don uyarısı yapılmasının ardından, sebze üreticisi çiftçiler seralarındaki ürünleri dona karşı korumak amacıyla seralarında sabaha kadar bekliyor.

Çiftçiler, gündüzden seralarındaki sobaları yakarak içerdeki ısıyı yüksek tutmaya çalışırlarken, bazı çiftçiler ise yağmurlama sistemiyle ürünlerini dona karşı korumaya çabaladı.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, yaptığı açıklamada, çiftçilerin akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklığının düşmesiyle seralarında don nöbetine başladığını dile getirdi.

Bölgede zirai don riskinin iki gün daha sürmesinin beklendiğini belirten Kökçe, çiftçilere dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Seralarında don nöbeti tutan çiftçiler de sera üretimindeki zorluklardan biri olan "don vurmasına" karşı ellerinden geldiğince önlem almaya çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 96 yaşındaki Fermude nine, telefonla Bakan Selçuk'la görüştü20 Ocak 2021 Çarşamba 20:38
  • Evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izlediler20 Ocak 2021 Çarşamba 19:42
  • 103 yaşındaki Rukiye nineye koronavirüs aşısı yapıldı20 Ocak 2021 Çarşamba 17:43
  • Telefon görüşmesi için karlı tepelere çıkıyorlar20 Ocak 2021 Çarşamba 11:46
  • Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor20 Ocak 2021 Çarşamba 10:01
  • Silivri'de TIR ile kamyonet çarpıştı19 Ocak 2021 Salı 23:06
  • Yangında iki atölye kül oldu19 Ocak 2021 Salı 23:05
  • Bursa'da iki katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu19 Ocak 2021 Salı 22:08
  • Van kent merkezinde 150 kişilik ekiple karla mücadele çalışması19 Ocak 2021 Salı 22:07
  • Sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı19 Ocak 2021 Salı 21:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti