Antalya'da çiftçiler seralarında 'zirai don nöbeti' tuttu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, çiftçiler seralarındaki ürünleri dona karşı korumak için gece boyunca sobalarını yakarak nöbet tuttu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce ilçe genelinde hafif ve orta şiddetli zirai don uyarısı yapılmasının ardından, sebze üreticisi çiftçiler seralarındaki ürünleri dona karşı korumak amacıyla seralarında sabaha kadar bekliyor.

Çiftçiler, gündüzden seralarındaki sobaları yakarak içerdeki ısıyı yüksek tutmaya çalışırlarken, bazı çiftçiler ise yağmurlama sistemiyle ürünlerini dona karşı korumaya çabaladı.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, yaptığı açıklamada, çiftçilerin akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklığının düşmesiyle seralarında don nöbetine başladığını dile getirdi.

Bölgede zirai don riskinin iki gün daha sürmesinin beklendiğini belirten Kökçe, çiftçilere dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Seralarında don nöbeti tutan çiftçiler de sera üretimindeki zorluklardan biri olan "don vurmasına" karşı ellerinden geldiğince önlem almaya çalıştıklarını kaydetti.