Antalya’da denizde ve karada İstiklal Marşı okundu

ANTALYA’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda, Muratpaşa Belediyesi’nin 30 tekneyle Akdeniz’de gerçekleştirdiği kutlamalarda, saat 19.19’u gösterdiğinde falezlerde meşaleler yandı, hem denizde hem karada hep bir ağızdan İstiklal Marşı oku

Antalya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Muratpaşa Belediyesi’nin hem denizde hem de bisiklet turuyla karada düzenlendiği etkinliklerle kutlandı. Bisikletçiler, kutlamalar için Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1930’da kenti ziyaretinde kaldığı ve şimdi müze olarak ziyaret edilen evin önünden pedala bastı.

Bisikletçilerin şehir turu, tarihi Kaleiçi Yat Limanı’nda sona erdi. Bisikletçiler burada tur boyunca taşıdıkları Türk bayrağını, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a emanet ederken kutlamalar saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından denizde devam etti. Akdeniz’in masmavi sularında devam eden kutlamalara Başkan Ümit Uysal eşi Ümran Uysal’la birlikte katılırken, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz ve CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer de yer aldı.

Başkan Uysal, kutlamalar için Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılan 30 teknenin hareketinden önce yaptığı konuşmada, 19 Mayısların muasır uygarlık düzeyini yakalama, dünya uluslar ailesinde en ön sırada olma, ekonomide, eğitimde, bilimde ve sosyal yaşamda daha ileri noktalara gelmek için birçok misyon ve görev yüklediğini söyledi. Başkan Uysal, "19 Mayıslar hiç bitmeyecek. Her 19 Mayıs mücadelemizde yenilenme günü olacak. Bize vasiyet edilen muasır uygarlık düzeyinin üzerine çıkmak için bir kez daha ant içeceğiz ve bayramımızı böyle kutlayacağız” diye konuştu.

Başkan Uysal’ın konuşmasının ardından tarihi Kaleiçi Yat Limanı’ndan hareket eden tekneler, falez bandı boyunca Antalyalıların bayramını kutladı. Saat 19.19’u gösterdiğinde falezlerde meşaleler yandı, hem denizde hem karada hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.