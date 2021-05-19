  • BIST 1.460
  • Altın 505,657
  • Dolar 8,3846
  • Euro 10,2417
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 20 °C
»

Antalya’da denizde ve karada İstiklal Marşı okundu

ANTALYA’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda, Muratpaşa Belediyesi’nin 30 tekneyle Akdeniz’de gerçekleştirdiği kutlamalarda, saat 19.19’u gösterdiğinde falezlerde meşaleler yandı, hem denizde hem karada hep bir ağızdan İstiklal Marşı oku
Antalya’da denizde ve karada İstiklal Marşı okundu

Antalya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Muratpaşa Belediyesi’nin hem denizde hem de bisiklet turuyla karada düzenlendiği etkinliklerle kutlandı. Bisikletçiler, kutlamalar için Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1930’da kenti ziyaretinde kaldığı ve şimdi müze olarak ziyaret edilen evin önünden pedala bastı.

Bisikletçilerin şehir turu, tarihi Kaleiçi Yat Limanı’nda sona erdi. Bisikletçiler burada tur boyunca taşıdıkları Türk bayrağını, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a emanet ederken kutlamalar saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından denizde devam etti. Akdeniz’in masmavi sularında devam eden kutlamalara Başkan Ümit Uysal eşi Ümran Uysal’la birlikte katılırken, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz ve CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer de yer aldı. 

Başkan Uysal, kutlamalar için Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılan 30 teknenin hareketinden önce yaptığı konuşmada, 19 Mayısların muasır uygarlık düzeyini yakalama, dünya uluslar ailesinde en ön sırada olma, ekonomide, eğitimde, bilimde ve sosyal yaşamda daha ileri noktalara gelmek için birçok misyon ve görev yüklediğini söyledi. Başkan Uysal, "19 Mayıslar hiç bitmeyecek. Her 19 Mayıs mücadelemizde yenilenme günü olacak. Bize vasiyet edilen muasır uygarlık düzeyinin üzerine çıkmak için bir kez daha ant içeceğiz ve bayramımızı böyle kutlayacağız” diye konuştu.

Başkan Uysal’ın konuşmasının ardından tarihi Kaleiçi Yat Limanı’ndan hareket eden tekneler, falez bandı boyunca Antalyalıların bayramını kutladı. Saat 19.19’u gösterdiğinde falezlerde meşaleler yandı, hem denizde hem karada hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalya’da denizde ve karada İstiklal Marşı okundu19 Mayıs 2021 Çarşamba 19:54
  • Çukurova'da İstiklal Marşı okuma etkinliği19 Mayıs 2021 Çarşamba 18:56
  • Bitlis’te İstiklal Marşı etkinliği19 Mayıs 2021 Çarşamba 18:56
  • Gaziantep’te balkonlardan İstiklal Marşı okundu19 Mayıs 2021 Çarşamba 17:59
  • Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın19 Mayıs 2021 Çarşamba 17:58
  • Deniz'de 30 metrelik Türk bayrağı açıp, temizlik yaptılar19 Mayıs 2021 Çarşamba 17:58
  • İYİ Parti Isparta İl Başkanı koronavirüsten yaşamını yitirdi19 Mayıs 2021 Çarşamba 16:59
  • Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için son dakika uyarısı19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:16
  • Coğrafi işaret tescilli Hasanağa enginarında hasat zamanı18 Mayıs 2021 Salı 10:54
  • Bayrampaşa'da yatalak annesiyle yaşadığı evde ölü bulundu17 Mayıs 2021 Pazartesi 22:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti