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Antalya'da düzenlenen Runatolia Maratonu'nda 3 bin 500 kişi yarıştı

16. Runatolia Maratonu'nda erkeklerde Kenyalı Mohammed Rasheed, kadınlarda ise Rus Marina Fidler birinci oldu.
Antalya'da düzenlenen Runatolia Maratonu'nda 3 bin 500 kişi yarıştı

Antalya'da düzenlenen 16. Runatolia Maratonu'nda 39 ülkeden yaklaşık 3 bin 500 kişi koştu.

Atatürk Kültür Parkı Cam Piramit önünden başlayan organizasyonda maraton, yarı maraton, tekerlekli sandalyeli engelliler, 10 kilometre ve takımlar koşusu yapıldı.

Profesyonel sporcuların da yer aldığı organizasyon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. Başlangıç noktasında sosyal mesafe kuralına göre sıralanan sporcular, taktıkları maskeleri de start verildikten sonra belirli aralıklarla konulan çöp kutularına attı.

Bazı katılımcılar bebekleri ve evcil hayvanlarıyla yarışa katılırken, bazıları da "kadına şiddete hayır" yazılı tişörtlerle koştu.

Yarışta sporcular Kaleiçi ve Hadrian Kapısı'nın yanından geçip şehir merkezinden Düden Şelalesi'ne, Lara plajlarından 21'inci kilometredeki dönüş noktasına ulaştı. Sporcular, gidiş ve geliş şeklindeki parkurda aynı güzergahtan Cam Piramit önündeki bitiş çizgisinde yarışı tamamladı.

Maratonda erkekler kategorisinde Kenyalı Mohammed Rasheed birinci, Ahmet Bayram ikinci, Murat Kaya üçüncü oldu. Kadınlarda ise Rus Marina Fidler birinciliği, Emel Pinhas ikinciliği, Ukraynalı Tetiana Grebinnyk üçüncülüğü elde etti.

Yarı maratonda erkeklerde Üzeyir Söylemez birinci, Rus Artem Popov ikinci, Kazakistan'dan Ayan Beisenbayev ise üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda Ukraynalı Veronika Kalashnikova birinci, Serpil Budak ikinci, Kübra Gültekin Yıldız da üçüncü oldu.

Organizasyonda 10 kilometre kadınlarda Elif Dağdelen birinci, Ukraynalı Yuliya Yelistratova ikinci, Rus Anna Lina üçüncülüğü elde etti. Erkeklerde ise Ukraynalı Vitalii Vorontsov birinci, Vincheslov Vasilev ikinci, Andrey Alypov üçüncü sırada yer aldı.

Tekerlekli sandalyeli engelliler kategorisinde Ömer Cantay birinci, Hamide Doğangün ise ikinci oldu.

Yarış sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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