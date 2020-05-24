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Antalya'da film gibi olay

Antalya'da, ekmek almak için evinden çıkan kişiyi de aracına alan ve "dur" ihtarına uymayarak kaçan kamyonet sürücüsü, polis aracına çarpınca gözaltına alındı.
Antalya'da film gibi olay

Ekmek almak için evinden çıkan Emin Bozdoğan (67), fırının adresini sormak için yoldan geçen Turgay İ'nin kullandığı 07 AHE 273 plakalı kamyoneti durdurdu.  Kamyonettekilerin fırına kadar götürebileceğini söylemesi üzerine Bozdoğan, araca bindi.

Kepez ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, kamyoneti durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan Turgay İ, kamyonetiyle kaçmaya çalışırken polis aracına çarptı.

Kazanın ardından kamyonetinden inerek kaçmaya çalışan Turgay İ, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Başına gelenlere inanamayan Bozdoğan ise heyecanlı dakikalar yaşadı.

Turgay İ, polisin, "Neden kaçtın? Arabaya çarptın. Yazık değil mi devlete?" sorusuna, "Cüzdanımı ve ehliyetimi kaybettim. Ondan kaçtım." karşılığını verdi.

Sürücünün yanında bulunan Tuğba Ç. ise "Yasak olduğunu bile bile çıktık. 'Çıkmayalım' dedim. Anlamadı, dinlemedi. Yanımızda bulunan amcayı da yoldan aldık. Kaçarken amcayla birlikte Turgay'a sürekli 'dur' dedik ama dinlemedi." diye konuştu. 

EKMEK ALMAK İÇİN ARACA BİNMİŞ

Otostop çekerek bindiği araç kazaya karışan 67 yaşındaki Emin Bozdoğan da "Polislere bir şey olacak diye korktum. 'Yapma, kaçma' dedim ama dinlemedi. Polislere bir şey olmamasına çok sevindim." dedi. 

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen sürücüye "Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal", "Ehliyetsiz araç kullanmak", "Devlet malına zarar vermek", "dur" ihtarına uymamak", "trafiği tehlikeye düşürmek" suçlarından, yanında bulunan Tuğba Ç'ye ise "Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal" suçundan ceza kesileceği öğrenildi.

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