Antalya'da geri dönüşüm deposunda yangın

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde belediyeye ait şirket tarafından işletilen geri dönüşüm deposunda yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, 1 iş makinesi ve toplanan geri dönüşüm malzemeleri yandı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Yeni Mahalle'deki Gazipaşa Belediyesi'ne ait geri dönüşüm deposunda çıktı. Yaklaşık 500 metrekare alanda kurulu depoda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Depo içerisindeki plastik ve kartonlardan oluşan balyalar, bir anda alev aldı. Yangını fark eden çalışanlar kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışırken, 112 acil çağrı merkezine haber verildi.

Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ve polis sevk edildi. Depo dış kısmında balyalanmış çöp atıklarda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek iç kısma sıçradı. Yangında balyalanmış çöp atıklarla, depo içerisindeki bir iş makinesi tamamen yandı. Yangın itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.