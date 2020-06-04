Antalya'da gezi tekneleri yüzde 50 kapasiteyle çalışacak

Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, gezi teknelerinin bir süreliğine yüzde 50, ticari yatların da tam kapasiteyle hareket edeceğini bildirdi.

Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, Demre Çayağzı, Üçağız ve Kaş'ın yat turları, dalış turizmi açısından önemli merkezler olduğunu belirtti.

Bölgelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tedbirlerin alındığını aktaran Çetin, "Teknelerimiz hazırlandı, sezon başladı. Şu anda sessizlik hakim ancak önümüzdeki günlerde hareketlilik olacağını tahmin ediyoruz. Gezi teknelerimiz bir süreliğine yüzde 50 kapasiteyle, ticari yatlar da 12 kişi tam kapasiteyle hareket edecek." bilgisini paylaştı.

Sektör temsilcileriyle sık sık görüştüklerini, zorlu süreci en iyi şekilde geçirmek için gerekli adımları attıklarını anlatan Çetin, su altı sevdalılarını Kaş'a beklediklerini bildirdi.

Su altında virüs olmadığına değinen Çetin, "Misafirlerimizin rahatlıkla Kaş'a gelip, muhteşem su altı güzelliklerini yerinde görmelerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Demre Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi Başkanı Hayrettin Özkan da tekneleri dezenfekte ettiklerini, müşterilerini beklediklerini belirtti.

Demre Çayağzı'ndan Kekova Bölgesi'ne tur yaptıklarını aktaran Özkan, Batık Şehir, Kaleköy, Simena, Korsan Mağarası'na 42 tekneyle hizmet verdiklerini bildirdi.

Kaş Sualtı Derneği Başkanı Yusuf Ziya Şulekoğlu da misafirlerin nasıl korunacağına ilişkin çok net bir tablo çıkardıklarını, önerilerini buna göre aldıklarını dile getirdi.

Önce kendilerini virüsten koruyacaklarını anlatan Şulekoğlu, "Misafirlerimizi teknenin dışında kabul edeceğiz. Ateşlerini ölçeceğiz. Teknelerimizi çok iyi dezenfekte edeceğiz. Kişiye özel malzeme kullanacağız. Amacımız insanların güvenle dalabileceği ve hizmet verebileceği koşulları sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.