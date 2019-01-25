Antalya'da hortum böyle görüntülendi

Antalya’nın sera bölgesi Finike ve Kumluca'da oluşan hortumda birçok tarım arazisi gördü. Hortum anı çiftçilerce cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi.

Antalya ve ilçelerinde Perşembe günü akşam başlayan sağanak yağış, fırtına ve hortum hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına en çok sahil kesiminde bulunan Finike ve Kumluca ilçelerini vurdu!

Hortum nedeniyle Finike’de Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike Hizmet Birimi binası ile parkta bulunan 30 araç kullanılamaz hale geldi.

Finike Kumluca karayolunda hortuma kapılan iki otomobil metrelerce uçtu.

Hurdaya dönen otomobilden bir kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yüzlerce ağacın yerinden söküldüğü bölgede, portakallarda yere döküldü.

SERALAR YIKILDI

Kumluca’nın Kum Mahallesi Cam Kırığı mevkiinde ise hortum nedeniyle yüzlerce sera yıkıldı.

Müstakil evlerin çatıları uçtu. Özellikle, domates ve biber ürünleri yıkılan seraların altında kaldı. Çiftçiler ise hortumun ardından seralarının başına koştu. Bir hayli üzgün olduğu gözlemlenen çiftçileri arkadaşları telkin etti.

Hortum anı çiftçilerce cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi.