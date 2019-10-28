Antalya'da hortum paniği

Antalya'nın Kemer ilçesinde, denizde çıkan hortum, sahilde yürüyüş yapan bir grup tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sahildeki grup, hortumun karaya ilerlemesi üzerine korkup, kendileri korumak için bölgeden uzaklaştı.