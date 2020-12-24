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Antalya'da, jandarmadan yılbaşı öncesi kaçak tütün ve trafik uygulaması

ANTALYA'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde 50 kilogram kaçak tütün ve 15 bin 800 makaron ele geçirdi. Ekipler ayrıca, trafik ihlali yapan 110 sürücüye de 90 bin 786 TL idari para cezası uyguladı.
Antalya'da, jandarmadan yılbaşı öncesi kaçak tütün ve trafik uygulaması

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 100 personelle Aksu ilçesinde asayiş, trafik ve pandemi denetimi gerçekleştirdi. Yılbaşı öncesinde denetimlerini artıran Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 farklı noktada narkotik köpeklerinin de katılımıyla yaptıkları denetimler sonucunda, 4 bin 550 kişi ve 2 bin 651 araç sorgusu yaptı.

15 BİN 800 ADET MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, Topallı Mahallesi'nde yaptıkları aramalarda 50 kilogram kaçak tütün, 15 bin 800 adet de makaron ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

100 SÜRÜCÜYE 90 BİN 786 TL CEZA

Jandarma ekiplerinin kişi ve araç sorgularında ise haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 5 kişi de yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı timlerce trafik kural ihlali yapan 110 sürücüye toplam 90 bin 786 TL idari yaptırım para cezası uygulandı. 23 araç trafikten men edilirken, hakkında yakalama şerhi bulunan 3 araç ile ilgili de işlem yapıldı.

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