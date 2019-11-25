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Antalya'da 'jigolo çetesi'ne operasyon: 19 gözaltı

Antalya'da, internet sitesi kurup, zengin kadınlarla para karşılığı birlikte olmak isteyen 'jigolo' adaylarını dolandıran 9'u kadın 19 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Antalya'da 'jigolo çetesi'ne operasyon: 19 gözaltı

Antalya'da, internet sitesi kurup, zengin kadınlarla para karşılığı birlikte olmak isteyen 'jigolo' adaylarını dolandıran 9'u kadın 19 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Çetenin ilk belirlemelere göre, 150 bin liralık vurgun yaptığı ancak rakamın 1 milyon lirayı bulabileceği bildirildi.

Antalya'da örgüt ve çete suçlarına bakan Cumhuriyet savcılığı, 'jigolo adayı' 12 mağdurun dolandırıldıkları yönündeki şikayetleri üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri de 4 ay süren teknik ve fiziki takibin sonunda, para karşılığı zengin kadınlarla birlikte olmak isteyen genç erkekleri dolandıran çetenin izini buldu. Polis, geçen cuma günü Antalya ile Burdur, Kocaeli, Denizli, Isparta ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 9'u kadın 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Antalya'ya getirildi.

ÇETE LİDERLERİ VİLLADA YAKALANDI

Çete lideri Halis E. ile B.A. adlı kadın, Antalya'da bir villada yakalandı. Villada yapılan aramada 15 bin lira ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Çete liderlerinin, dolandırıcılıktan elde edilen parayla lüks bir hayat sürdüğü ortaya çıktı.

150 BİN LİRALIK VURGUN

Çetenin kurduğu internet sitesindeki telefon numarasını arayan 'jigolo adayı'ndan 'gold' ve 'VIP' üyelik için çeşitli miktarlarda para istediği, bu şekilde 150 bin liralık vurgun yaptığı belirlendi. 12 kişinin şikayetçi olduğu ancak gerçek mağdur sayısının 100'ü geçebileceği, vurgun miktarının ise 1 milyon lirayı bulabileceği bildirildi. Sorguları tamamlanan 19 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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