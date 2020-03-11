  • BIST 99.867
  • Altın 330,951
  • Dolar 6,1896
  • Euro 7,0163
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 13 °C
»

Antalya'da koronavirüs önlemleri yoğunlaştı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüse karşı, toplu ulaşım araçları ve otobüs duraklarındaki rutin temizlik işlerini sıklaştırdı.
Antalya'da koronavirüs önlemleri yoğunlaştı

Toplu ulaşım araçları ve kapalı duraklar temizlenerek, dezenfekte ediliyor. Büyükşehir Belediyesi binasında ve hizmet birimlerinde temizlik ekipleri çalışmalarını sıklaştırırken, dezenfeksiyon üniteleri yerleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs ve salgın hastalıklara karşı toplum sağlığını korumak için bir süredir aldığı önlemleri artırırken, bu kapsamda gerçekleşen halkı bilinçlendirme çalışmalarını da yoğunlaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi, önlemler kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu ulaşım araçlarını ve kapalı duraklara yönelik temizlik çalışmalarını sıklaştırdı. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, kent merkezindeki 2 bin kapalı durağı tek tek temizleyerek, dezenfekte ediyor. 8 kişilik iki ekip, durakların daha hijyenik olması için iç ve dışını köpükle yıkarken, oturma ve tutma yerlerini dezenfektan ilaçlarla temizliyor.

TEMİZ VE HİJYENİK ULAŞIM

Antalya Ulaşım A.Ş. de gün içinde binlerce Antalyalıya hizmet veren toplu ulaşım araçlarını son seferlerinin ardından detaylı temizlik işleminden geçiriyor. 16 kişilik ekip Büyükşehir Belediyesi'ne ait 32 tramvay ve rotasyona göre sefere çıkan toplu ulaşım araçlarında her gün son seferlerin ardından kapsamlı şekilde iç ve dış temizliklerini yapıyor.

Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlarla araçların dış yüzey, araç içi metal plastik yüzeyleri ve tüm iç alanı ilaçlanarak steril hale getiriliyor. Gün içinde binlerce insanın kullandığı toplu ulaşım araçları dezenfekte edilerek, bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi amaçlanıyor. Antray ve otobüsler, her sabah temiz ve hijyenik bir şekilde sefere çıkıyor.

HALK BİLİNÇLENDİRİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan broşür ve tanıtım mecralarında salgın hastalıklardan korunmak için ne yapılması gerektiğine yönelik bilgilendirme yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin broşür ve sosyal medya hesaplarından da bu konuda halkı bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak için paylaşımlarda bulunuluyor. Büyükşehir Belediyesi, hizmet binasına koronavirüsün önlenmesinde büyük önem taşıyan el temizliği için dezenfektan üniteleri yerleştirdi. Belediye içerisinde de sık sık derin temizlik yapılarak önlem alan belediye yetkilileri, halkın bu konuda duyarlı olmasını istedi. Antalya Servisçiler Odası koordinasyonunda öğrenci servislerinin temizliğine de bugün itibarıyla başlandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Kapan-7 Garisa' operasyonu başladı11 Mart 2020 Çarşamba 12:02
  • Erdoğan: Rejim ateşkese uymazsa daha ağır bir karşılık veririz11 Mart 2020 Çarşamba 11:33
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Corona Virüsü' açıklaması11 Mart 2020 Çarşamba 11:10
  • Bakan Akar: Karşılıklı görüşmeler olumlu, yapıcı şekilde devam ediyor11 Mart 2020 Çarşamba 11:08
  • Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi11 Mart 2020 Çarşamba 10:50
  • Taksim Meydanı’nda hareketli anlar: Elini bir an olsun bırakmadı…11 Mart 2020 Çarşamba 10:47
  • Şanlıurfa'da 2 işçi servisi çarpıştı: 18 yaralı11 Mart 2020 Çarşamba 10:37
  • Bursa'da şafak vakti 300 polisle dev operasyon: Kapılar koçbaşıyla kırıldı11 Mart 2020 Çarşamba 10:03
  • 8 milyon liralık servet yediemin otoparkında çürüyor11 Mart 2020 Çarşamba 09:59
  • Endonezya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti11 Mart 2020 Çarşamba 09:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti