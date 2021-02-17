Antalya'da kuvvetli rüzgar seralara zarar verdi

Antalya'nın Serik ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle seralar zarar gördü.

Antalya'nın Serik ilçesindeki Alacami Mahallesi Basırlar mevkisinde sabaha karşı çıkan kuvvetli rüzgar nedeniyle seraların naylon örtüleri yırtıldı.

Üreticilerden Necmi Karcı, yaklaşık 2 dönüm domates serasının zarar gördüğünü söyledi.

Buradan 35 ton domates toplamayı beklediğini aktaran Karcı, "Fırtına nedeniyle mahsulün çoğu zarar gördü. Üzerinde kalanları topladıktan sonra sökeceğiz. Serada çocuklarımızla ailece çalışıyoruz. Ailemizin tüm emekleri boşa gitti." dedi.

Alacami Mahallesi Muhtarı İbrahim Koç ise kendisine ait karpuz ekili seranın da rüzgardan etkilendiğini anlattı.

Rüzgarın seranın tüm örtüsünü söküp attığını ifade eden Koç, "Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne durumu bildirdik, gelip zarar tespiti yapacaklar."diye konuştu.