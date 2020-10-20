  • BIST 1.205
  • Altın 482,419
  • Dolar 7,8774
  • Euro 9,2761
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 12 °C
»

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve dolu can aldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde aniden bastıran dolu ve kuvvetli rüzgar nedeniyle otobüs durağının altında kalan kadın hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı, bölgedeki seralar da zarar gördü.
Antalya'da kuvvetli rüzgar ve dolu can aldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde öğle saatlerinde kuvvetli rüzgar ile birlikte aniden başlayan ve yaklaşık üç dakika süren dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle ilçedeki Yeni Camisi'nin minaresi yıkıldı, evlerin çatıları uçtu, araçlarda hasar oluştu. Dolu nedeniyle bölgedeki seralar zarar gördü.

Devrilen otobüs durağının altında kalan kadın öldü
Kumluca-Finike kara yolunda ise otobüs durağında bekleyen kimliği henüz öğrenilemeyen genç bir kadın, rüzgarın etkisiyle devrilen durağın demir profillerinin altında kaldı. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Kumluca Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgar ile birlikte dolu yağışının ilçede can ve mal kayıplarına neden olduğunu söyledi.

İlçede hava şartlarının normale döndüğünü bildiren Kolsuz, hasar tespit incelemelerinin başladığını kaydetti.

Hasar tespit çalışmaları sürüyor
Antalya Valiliğinden Valiliğinden yapılan açıklamada ise öğle saatlerinde batı ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış, dolu ve fırtına sonrası, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin hızlıca bölgeye sevk edildiği belirtildi. 

Kumluca'da servis aracı bekleyen 28 yaşındaki Gülseren Çiçek'in, bulunduğu durağın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fırtına nedeniyle 5 vatandaşımız ise hafif yaralandı. Fırtına Kum ve Kavakköy mahallelerinde bazı binaların çatılarında ve çatıda bulunan güneş enerji sistemlerinde hasara yol açtı. Kumluca Merkez Camisi'nin minaresinin tepesi yıkıldı. Kum Camisi'nin minaresi tamamen yıkılarak caminin kubbesini deldi. İlçe merkezinde fırtına nedeniyle kırılan ağaçlar enerji nakil hatlarında hasara yol açtı, bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılmasına neden oldu."

Açıklamada, Kumluca ve Finike ilçelerindeki bazı cam seralarda cam kırılması dolayısıyla fiziksel zarar meydana geldiği, dikimi yeni yapılmış sebze fidelerinde zarar oluştuğu bildirildi. 

Plastik örtü kaplı seralarda naylon atması gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, "Hasar tespit çalışmalarının en kısa zamanda tamamlanması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bursa'da uyuşturucu satıcılarına 'şafak' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var20 Ekim 2020 Salı 09:03
  • HDP'li milletvekilinden Diyarbakır annelerine hakaret20 Ekim 2020 Salı 09:01
  • Başkentte sanayi sitesinde çıkan yangın hasara neden oldu20 Ekim 2020 Salı 09:00
  • Antalya'da kuvvetli rüzgar ve dolu can aldı20 Ekim 2020 Salı 08:59
  • Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor20 Ekim 2020 Salı 08:58
  • Meteorolojiden sağanak uyarısı19 Ekim 2020 Pazartesi 23:47
  • Norveç'te Koronavirüs'ün yeni türü tespit edildi19 Ekim 2020 Pazartesi 23:39
  • Okul kantinlerinin 19 Ekim'den itibaren açılmasına karar verildi19 Ekim 2020 Pazartesi 23:33
  • Tekirdağ'da çiftlikte 1 ton sahte içki ele geçirildi19 Ekim 2020 Pazartesi 23:26
  • Aksaray Valisi Aydoğdu: Sağlık çalışanına yapılan eylemi kabul etmiyoruz19 Ekim 2020 Pazartesi 22:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti