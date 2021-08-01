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Antalya'da nem oranı yüzde 5'e düştü

Antalya'da yüzde 10-15 arasında seyreden nem oranı yüzde 5'e düştü.
Antalya'da nem oranı yüzde 5'e düştü

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Antalya'da hava sıcaklığı 42, deniz suyu sıcaklığı 30 derece, nem oranı ise yüzde 5 ölçüldü.

Sıcaktan bunalanlar dünyaca ünlü Konyaaltı, Sarısu ile Lara plajlarına akın etti. Yerli ve yabancı turistler denize girerek serinlemeye çalıştı. Bazıları ise palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yapıp, bisiklet sürmeyi tercih etti.

Park ve bahçelerde de vatandaşların gölgede oturdukları gözlendi.

Meteoroloji 4. Bölge Teknik Şube Müdürü Murat Güler, AA muhabirine, kentte sıcaklığın 5-6 derece mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini dile getirdi.

Sıcaklığın etkisini birkaç gün sürdüreceğini anlatan Güler, "Yüksek sıcaklıklar çarşambaya kadar devam edecek. Nem oranı çok düşük seyrediyor." diye konuştu.

Güler, başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalıkları olanların mecbur kalmadıkça 10.00 ila 16.00 arasında dışarıya çıkmamalarını önerdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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