  • BIST 93.809
  • Altın 251,294
  • Dolar 5,7914
  • Euro 6,5701
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 18 °C
»

Antalya'da Rus turist dehşeti

Antalya’nın Alanya ilçesinde agresif Rus turist alışveriş için girdiği markette önce köpeği tekmeledi, ardından iş yeri sahibine yumruk ve kafa attı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Antalya'da Rus turist dehşeti

Olay, 30 Mayıs günü saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hediyelik eşya ve market işletmeciliği yapan Metin Ömeroğlu, iş yerine gelen Rus uyruklu müşterisinin saldırısına uğradı.

Eşiyle beraber alışveriş için markete giren İgor Nekludov isimli Rus müşteri, reyonlar arasında dolaşırken, Ömeroğlu’nun köpeği ile karşılaştı. Küçük köpek koşuşturma sırasında eşinin üzerine doğru gidince, Nekludov köpeğe tekme attı. Rus müşteri, bu durumu fark ederek tepki gösteren Ömeroğlu’na ise önce yumruk ardından kafa atarak burnunu kırdı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Rus turist Nekludov, eşiyle beraber olay yerinden hızla uzaklaşırken, burnu kırılan Ömeroğlu kanlar içinde kaldı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan sonra Rus turistten şikayetçi olan Ömeroğlu, yetkililerden yardım istedi.

'ŞU ANDA TATİLİNE DEVAM EDİYOR'

İş yeri sahibi yaşadığı talihsizliği sosyal medya hesabında da paylaştı. Alanya Belediyesi ve Adalet Bakanlığını etiketleyerek saldırgan turistin cezalandırılmasını isteyen Ömeroğlu, sosyal medya paylaşımında, "Kendi ülkemde, kendi iş yerimde köpeğimin ısırdığını iddia edip 3 kilogram ağırlığındaki köpeğime sert bir şekilde tekme attı. Buna rağmen benim ona sakin olması gerektiğini söylemeye gittiğimde birde bana kafa atarak burnumu kıran Rus uyruklu Igor Nekludov adlı küstah şahıs şu anda Alanya’da güneş kremi sürüp tatiline devam etmekte. Bakalım bu güzel ülkemizin hukuk ve adaleti kendi insanlarını ne kadar önemsiyor izlemekte olacağım" şeklinde ifadeler kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya'dan flaş S-400 açıklaması08 Haziran 2019 Cumartesi 06:21
  • "Güç zehirlenmesi yaşıyorlar"08 Haziran 2019 Cumartesi 06:19
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Mesut Özil'in nikah şahitliğini yaptı08 Haziran 2019 Cumartesi 06:18
  • ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım08 Haziran 2019 Cumartesi 06:16
  • Bayram sonrası rafik yoğunluğu sürüyor08 Haziran 2019 Cumartesi 06:14
  • Hindistan'da kum fırtınası ve yıldırım 19 can aldı!07 Haziran 2019 Cuma 22:25
  • 60 saniyede bugün (07 Haziran 2019)07 Haziran 2019 Cuma 16:48
  • Bayram tatilinin 7 günlük acı bilançosu: 65 ölü, 661 yaralı07 Haziran 2019 Cuma 16:32
  • Putin'den flaş dolar açıklaması07 Haziran 2019 Cuma 15:08
  • FETÖ firarisi eski yüzbaşı çalılıkların arasında yakalandı07 Haziran 2019 Cuma 15:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti