Antalya'da sağanak, dolu ve kar etkili oldu

Gazipaşa ilçesinde taşkın nedeniyle bazı iş yerleri ve pazar yeri suyla doldu, bazı caddeler trafiğe kapandı. Alanya ve Kaş ilçelerinde fındık büyüklüğünde dolu yağdı.

Antalya'nın ilçelerinde etkili olan sağanak, dolu ve kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Gazipaşa ilçesinde sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle kent merkezinde su baskınları meydana geldi. İlçedeki bazı iş yerleri, otopark alanları ve Gazipaşa Belediyesi Pazar Yeri suyla doldu. Su taşkını nedeniyle pazar yeri esnafı ve alışveriş yapanlar zor anlar yaşadı.

Su taşkınları nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi, bazı caddeler bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Belediye ve itfaiye ekipleri su tahliyesi çalışmaları yaptı. Çalışmalara mahalle sakinleri ve iş yeri sahipleri de yardımcı oldu.

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, su taşkını yaşanan bölgelerde incelemelerde bulundu, belediye yetkililerinden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçelerine yüksek miktarda yağış düştüğünü söyledi.

Geçen yıl su baskını yaşanan yerleri bakımdan geçirdiklerini belirten Yılmaz, "Şehir merkezinde çok eskiden yapılmış üstü kapalı bir hendek vardı. Onu temizlemiştik ama çok şiddetli yağmur yağdığı için bu hendekler suyu almıyor. Yeni projelerimiz olacak. Pazar yerine giden su kanalı kapalı, su geri tepiyor ve bu nedenle pazara su doldu. Şu anda bir zarar yok ama pazar esnafı satış yapamıyor." diye konuştu.

Alanya ve Kaş'ta dolu yağdı

Alanya ilçesinde de sağanak ve dolu yağışı zaman zaman hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinde başlayan yağmur, zaman zaman etkisini arttırdı. Sabahın ilk saatlerinde İncekum Mahallesi'nde görülen fındık büyüklüğündeki dolu, araçlarda hasara yol açtı.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolunun en çok İncekum bölgesinde etkili olduğunu bildirdi.

Dolunun tarım alanlarına olası zararıyla ilgili üreticilerden şu ana kadar bir bilgi gelmediğini ifade eden Göktepe, "Bütün ekiplerimizle teyakkuzdayız. Üreticilerimizle irtibat halindeyiz." dedi.

Kaş ilçesinde yağmurun yanı sıra bazı bölgelere dolu yağdı. Kasaba, Uğrar ve Ahatlı mahallelerinde etkili olan fındık büyüklüğündeki dolu dolayısıyla yerler beyaza büründü.

Akseki ilçesinde görülen yağış, yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili oldu. Antalya ile Konya'yı bağlayan Alacabel Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte zaman zaman zorlandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolda kalan sürücülere yardım etti. Karayolları ekipleri geçidin trafiğe kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.