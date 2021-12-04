  • BIST 1.910,41
  • Altın 779.61577
  • Dolar 13.7178
  • Euro 15.5042
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 2 °C
»

Antalya'da sağanak etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinin şiddetli yağış uyarısı yaptığı Antalya'da sağanak etkili olmaya başladı.
Antalya'da sağanak etkili oluyor

Kent merkezinde sabah saatlerinde şiddetini kısa süreli artıran sağanak, bazı yollarda yer yer su birikintilerine neden oldu. Yağış, zaman zaman sürücülere ve yayalara güç anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gök gürültülü sağanağın sabah saatlerinden itibaren kent merkezi ve batı ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli; Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Konyaaltı ilçelerinde şiddetli, yer yer aşırı olacağı uyarısında bulunmuştu.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Konsepti değişen nikah şekerlerinin yerini pandemide kolonya aldı02 Aralık 2021 Perşembe 11:08
  • Apple'a çip krizi şoku: iPhone 13 üretimi 10 milyona düştü02 Aralık 2021 Perşembe 10:32
  • Gönüllülerin tadilatını yapıp, yenilediği Akçakaya İlkokulu hizmete açıldı01 Aralık 2021 Çarşamba 22:46
  • Mantar toplamaya çıktığı dağda kaybolduğu sanılmıştı, ertesi gün dönüş yolunda bulundu01 Aralık 2021 Çarşamba 21:48
  • Bodrum'da fırtına sonrası gönüllülerden sahilde temizlik01 Aralık 2021 Çarşamba 19:51
  • Denizde ölü bulunan astsubay son yolculuğuna uğurlandı01 Aralık 2021 Çarşamba 18:55
  • Lodos sonrası tadilat yapılan binanın çatısı alev alev yandı01 Aralık 2021 Çarşamba 18:53
  • Marmara'da 2 gündür lodos nedeniyle aksayan deniz ulaşımı normale döndü01 Aralık 2021 Çarşamba 16:39
  • Ankara'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü01 Aralık 2021 Çarşamba 09:53
  • Bolu Dağı'nda sis ve karla karışık yağmur etkili oluyor01 Aralık 2021 Çarşamba 09:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti