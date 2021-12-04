Antalya'da sağanak etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinin şiddetli yağış uyarısı yaptığı Antalya'da sağanak etkili olmaya başladı.

Kent merkezinde sabah saatlerinde şiddetini kısa süreli artıran sağanak, bazı yollarda yer yer su birikintilerine neden oldu. Yağış, zaman zaman sürücülere ve yayalara güç anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gök gürültülü sağanağın sabah saatlerinden itibaren kent merkezi ve batı ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli; Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Konyaaltı ilçelerinde şiddetli, yer yer aşırı olacağı uyarısında bulunmuştu.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenmişti.