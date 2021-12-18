Antalya'da sahte içkiden zehirlenen kişi yaşamını yitirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi.

Geçtiğimiz pazar günü Side Mahallesi’nde arkadaşı K.Y. ile alkol aldıktan sonra fenalaşınca hastaneye kaldırılan Hasan Sülek (62), 5 gün boyunca yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Etil alkol yerine tiner konulmuş iddiası

Cenazeyi almak için morga gelen damadı Süleyman Belen, olayın bir cinayet olduğunu belirtti.

Belen, kayınpederinin sahte içkinin içinde etil alkol yerine tiner olduğu için kayınpederinin rahmetli olduğunu ileri sürdü.

Hasan Sülek’in sahte içkiden zehirlendiği şüphesi üzerine jandarma tarafından başlatılan soruşturmada, içkiyi satan M.Ö’nün evine düzenlenen operasyonda 7 litre viski ile 5 litre rakı ele geçirilmişti.,

Bunun üzerine M.Ö. ile K.Y. gözaltına alınırken, sahte içki yapımında kullanılan etil alkolün İstanbul'dan H.A'dan satın alındığı belirlenmişti.