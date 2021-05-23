  • BIST 1.452
  • Altın 509,312
  • Dolar 8,3913
  • Euro 10,2074
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 19 °C
»

Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Antalya'da yerleşim yerleri ve seralara yakın sazlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'ndeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Mahalle sakinlerinin müdahalesine rağmen yangın kontrol altına alınamayınca itfaiyeden yardım istendi.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda itfaiye ekibi, yakındaki yerleşim yerlerini ve seraları tehdit eden alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek veriyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sel felaketinin yaşandığı Dereli'de yeni yapıların inşasında sona yaklaşıldı23 Mayıs 2021 Pazar 13:12
  • Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor23 Mayıs 2021 Pazar 13:11
  • Uzay turizmi şirketi Virgin Galactic ikinci uçuş testini başarıyla tamamladı23 Mayıs 2021 Pazar 12:00
  • Diyanet: Akçakoca İlçe Müftüsü hakkında soruşturma başlatıldı23 Mayıs 2021 Pazar 11:46
  • Şantiyedeki köpeği tüfekle vurdu, gözaltına alındı23 Mayıs 2021 Pazar 11:09
  • ‘Balon balığı temasla zehirlemez’23 Mayıs 2021 Pazar 11:08
  • TRT'den Afrika'daki medya temsilcilerine eğitim23 Mayıs 2021 Pazar 10:42
  • Turizm merkezi Antalya doğal güzellikleriyle görsel şölen sunuyor23 Mayıs 2021 Pazar 10:42
  • Milli Savunma Bakanı Akar: Yunan komşularımız, olumlu gidişatı sabote etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyor23 Mayıs 2021 Pazar 10:40
  • Yerinden çıkan rögar kapağı dehşeti23 Mayıs 2021 Pazar 10:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti