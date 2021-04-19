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Antalya'da seralarda üretilen yılın ilk karpuzlarının hasadına başlandı

Serik Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, Antalya genelinde örtü altı ve açık alandaki karpuz rekoltesinin yaklaşık 500 bin ton civarında olduğunu açıkladı.
Antalya'da seralarda üretilen yılın ilk karpuzlarının hasadına başlandı

Antalya'nın Serik ilçesinde çiftçiler, seralarda ürettikleri yılın ilk karpuzlarının hasadını yapmaya başladı.

Bölgede ocak ayının başında seralara dikilen karpuz fideleri, nisanın ortalarından itibaren meyve verdi. Üreticiler, ağırlığı 5-10 kilogram arasında değişen karpuzların hasadını yapıp, kilogramını 6-7 liradan tüccarlara satıyor. Seralardaki karpuz hasadının, fidelerin dikim tarihlerine göre mayısın ortalarına kadar sürmesi bekleniyor.

Serik Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, gazetecilere, hasadı yapılan "erkenci karpuz" olarak bilinen örtü altı üretimin çiftçinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Sadece Serik'te yaklaşık 4 bin dönümlük alanda 30-35 bin ton örtü altı karpuz üretimi gerçekleştirildiğini kaydeden Çömezoğlu, "Antalya genelinde örtü altı ve açık alandaki karpuz rekoltesi yaklaşık 500 bin ton civarında." dedi.

Çömezoğlu, bu yıl hava şartlarının normal gitmesiyle hem rekoltenin hem de fiyatların üreticiyi sevindirdiğini ifade etti.

Karpuz üreticilerinden Ali Karabacak ise 4 Ocak'ta diktikleri karpuz fidelerinin yaklaşık 100 günde toplanacak duruma geldiğini belirterek, "Karpuzları seralarda tamamen doğal gübrelerle yetiştiriyoruz. Yaklaşık 1600 metrekare seradan yaklaşık 15 ton civarında hasat gerçekleştireceğiz. 'Erkenci karpuz' rekoltesi ve fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürdü." diye konuştu.

Ziraat Mühendisi Yusuf Can Arat da karpuz fidelerinin dikiminden sonra döllemenin bal arılarıyla gerçekleştirildiğini anlattı.

Bal arıları çok hassas olduğu için herhangi bir ilaç kullanmadıklarına dikkati çeken Arat, şöyle devam etti:

"Karpuzları kendi halinde ışığını çok yüksek seviyede alacak şekilde tamamen doğal ortamda ürettik. Tüccarlar aldıkları karpuzları Rusya'ya ihraç edecek. Bu sezon ihraç edilen ilk karpuzlar bunlar olacak. Türkiye olarak geçen sezon son 15 yılın ihracat rekorunu kırdık. Türkiye artık üreten bir ülke. Kalitemizi bozmadığımız sürece üretimde daha güzel yerlere geleceğimizi ümit ediyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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