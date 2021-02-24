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Antalya'da şubat ayının en sıcak gününü sahilde geçirdiler

ŞUBAT ayının en sıcak gününün yaşandığı Antalya'nın Kemer ilçesinde yerli ve yabancı turistler plajlarda güneşin keyfini çıkardı.
Antalya'da şubat ayının en sıcak gününü sahilde geçirdiler

Bu yıl şubat ayında en sıcak günün yaşandığı ve hissedilen sıcaklığın 27 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece olduğu Kemer ilçesinde yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu. Bazı turistler denizde yüzerek yazı andıran günde zaman geçirirken kimi de denizde jet-ski kullandı.

'ANTALYA'DA YAZI ÖZLEMİYORUZ'

Antalya merkezden Kemer'e gelen yüksek lisans öğrencileri Aylin Asil ve Beyza Başalan, sıcak havanın keyfini çıkarırken bir yandan da sahilde gitar çaldı. Aylin Asil, "Bugün Antalya'nın en sıcak şubat ayını yaşıyoruz. Arkadaşımla beraber Kemer'e geldik. Antalya merkezde oturuyoruz ve güneşin ve denizin tadını çıkartmaya geldik. Müzik aletlerimizi de aldık. Beraber tadını çıkartmak için geldik. Antalya'da yazı özlemiyoruz yani şubatta" dedi. Beyza Başalan ise, "Çok sıcak bir hava var zaten. Antalya'nın normal mart ayı gibi bir sıcaklık yaşıyoruz. Böyle keyifli bir gün geçirmek için biz de şehir merkezinden kaçalım dedik" diye konuştu.

3,5 AYDIR TATİLDELER

Belarus'un başkenti Minsk'ten iki haftalık tatil için 1,5 yaşındaki çocuklarıyla tatile gelen ve tatillerini uzatarak 3,5 aydır Kemer'de kalan Kazucits ailesi de denizin keyfini çıkaranlardan oldu. Belarus'ta hava sıcaklığının eksi derecelerde olduğunu belirten İlya Kazucits (30), "Uzun zamandır burada tatil yapıyoruz. 4 aya yakındır. Kış burada gerçekten de çok güzel. Hava süper. Zaten Türkiye'ye ilk defa gelmiyoruz. Türkiye neden mi güzel kış aylarında hava gerçekten ılıman. Tatil için ideal bir yer" dedi. Anna Kazucits ise, "Hafta sonu sokaklarda hiç kimse yok ve biz turist olduğumuz için bu günleri bekliyoruz aslında. Biz çünkü her gün sahile geliyoruz ama insanlar oluyor bugünkü gibi. Ama hafta sonları bütün plaj bize kalıyor ve bu çok güzel oluyor" diye konuştu.

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