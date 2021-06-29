Antalya'da sulama kanalında tehlikeli serinlik 

Termometrelerin öğle saatlerinde 40 dereceyi gösterdiği Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi'ndeki sulama kanalına giren çocuklar, tehlikeye rağmen serinlemek istedi. Su sıcaklığı 15 derece, derinliği ise 3 metre olan kanalda bazı çocuklar, beton köprüden suya atlarken bazıları da kanal kenarından girdi. Bir babanın da çocuklarıyla birlikte kanal kenarına gelmesi dikkat çekti.
Serinlemek için kanala geldiklerini belirten Osman Büyükşahin (14), "Bize tehlikeli gelmiyor. Biz kanalın temizlenmesini istiyoruz. İçindeki yosunları temizlesinler, daha rahat yüzelim" dedi.
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