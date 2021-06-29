  • BIST 1.363
  • Altın 494,748
  • Dolar 8,7104
  • Euro 10,3525
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 30 °C
»

Antalya'da sulama kanalında tehlikeli serinlik 

Antalya'da hava sıcaklığı 40 dereceyi bulurken, sıcaktan bunalan çocuklar da tehlikeye aldırış etmeden sulama kanalına girerek, serinlemeye çalıştı.
Antalya'da sulama kanalında tehlikeli serinlik 

Termometrelerin öğle saatlerinde 40 dereceyi gösterdiği Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi'ndeki sulama kanalına giren çocuklar, tehlikeye rağmen serinlemek istedi. Su sıcaklığı 15 derece, derinliği ise 3 metre olan kanalda bazı çocuklar, beton köprüden suya atlarken bazıları da kanal kenarından girdi. Bir babanın da çocuklarıyla birlikte kanal kenarına gelmesi dikkat çekti. 

290620211505534688342.jpg
Serinlemek için kanala geldiklerini belirten Osman Büyükşahin (14), "Bize tehlikeli gelmiyor. Biz kanalın temizlenmesini istiyoruz. İçindeki yosunları temizlesinler, daha rahat yüzelim" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AK Parti'den Elmalı Davası açıklaması29 Haziran 2021 Salı 14:16
  • 51 yaşındaki emekli astsubay üniversitede bölüm birincisi oldu29 Haziran 2021 Salı 13:12
  • FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen hakkındaki iddianame kabul edildi29 Haziran 2021 Salı 13:09
  • Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne operasyonda 10 kişi gözaltına alındı29 Haziran 2021 Salı 12:43
  • Bakan Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı alanına geldi29 Haziran 2021 Salı 12:40
  • İstanbul'da ''Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı'' düzenlendi29 Haziran 2021 Salı 12:32
  • Türkiye-Azerbaycan arası tek-tip geçiş belgesi kotası yüzde 31 arttı29 Haziran 2021 Salı 12:28
  • İletişim Başkanı Altun: Çarpıtma haberciliği demokrasiye zarar veriyor29 Haziran 2021 Salı 12:18
  • Marmara'da kurallara uymayan işletmelere ve gemilere yaklaşık 15 milyon lira ceza kesildi29 Haziran 2021 Salı 12:14
  • Bakanlıktan Elmalı davası açıklaması29 Haziran 2021 Salı 11:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti