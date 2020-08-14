  • BIST 1.088
  • Altın 461,661
  • Dolar 7,3578
  • Euro 8,6930
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 35 °C
  • Konya 27 °C
»

Antalya'da termometreler 40 dereceyi gösterdi

ANTALYA'da yüksek sıcaklıktan bunalanlar sahilleri doldurdu.
Antalya'da termometreler 40 dereceyi gösterdi

Turizm kenti Antalya'da son 2 gündür etkili olan ve 40 dereceyi bulan hava sıcaklığı vatandaşları bunalttı. Sıcak havadan bunalanlar sahillere koştu. Deniz suyu sıcaklığının 30 derece olarak ölçüldüğü Konyaaltı Sahili'ne gelenler, serinlemek için denize girdi. Sıcaktan korunmak isteyen bazı kişiler ise şemsiyeler ile kendilerini güneşten korurken, kimileri ise güneşlenmeyi tercih etti.

Sahilde bulunan su sporları etkinlikleri de yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oldu. Banana, paraşüt, jet ski gibi su sporları aletlerini kullanan tatilciler, denize girmek dışında keyifli vakit geçirdi. Kentte hava sıcaklığının 33 derece olarak ölçüldüğü saat 14.00'te ise bazı termometreler 40 dereceyi gösterdi. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren düşerek mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bostancı Sahili'nde atlı birliklerden koronavirüs denetimi13 Ağustos 2020 Perşembe 14:53
  • 'Tek yaşıyorum, ölsem de kendim ölürüm'13 Ağustos 2020 Perşembe 14:49
  • Kayseri'deki ilk kez 7,5 milyon yıllık kaplumbağa fosili bulundu13 Ağustos 2020 Perşembe 13:57
  • Boğaz’daki fıstık çamını kestiler...13 Ağustos 2020 Perşembe 13:55
  • Babasının okutmak istemediği Mihriban'a, dedesi sahip çıktı13 Ağustos 2020 Perşembe 12:22
  • Nevşehir'de Perseid meteor yağmuru, Kahveci Dağı'nda izlendi13 Ağustos 2020 Perşembe 10:59
  • Caretta yuvalarında 'pandemi' rekoru13 Ağustos 2020 Perşembe 10:51
  • Üniversiteli Zümra, doğada çözünebilen yenilebilir plastik üretti12 Ağustos 2020 Çarşamba 15:20
  • Arşivlerdeki 'Türkiye siyaseti'12 Ağustos 2020 Çarşamba 14:48
  • Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan vefat etti12 Ağustos 2020 Çarşamba 11:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti