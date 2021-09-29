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Antalya’da TOKİ’den satılık arsaların listesi

Çevre Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ, Antalya’nın Finike, Konyaaltı, Aksu ve Alanya bölgelerindeki 42 arsasını ihale ile satışa çıkardı. Antalya’da TOKİ’den satılık arsaların listesi haberimizde:
Antalya’da TOKİ’den satılık arsaların listesi

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çevre Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ, Antalya’nın Finike, Konyaaltı, Aksu ve Alanya bölgelerindeki 42 arsasını ihale ile satışa çıkardı. 

Satış işlemi açık artırma usulü ile yapılacak. 

İhale tarihi ise 14 Ekim 2021 Perşembe saat 10.30 olarak ilan edildi. 

Alıcılara peşin ve vadeli seçenekleri sunuluyor. 

Antalya’da TOKİ’den satılık arsaların listesi için TIKLAYIN

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