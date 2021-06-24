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Antalya'da tur midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, tur midibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Antalya'da tur midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi Kanuni Caddesinde meydana geldi. Belek Mahallesi istikametinden Boğazkent Mahallesi yönüne seyir halinde olan Yunus Y. yönetimindeki 15 ABF 220 plakalı tur midibüsü ile tali yoldan çıkan Mustafa Kaya'nın kullandığı 27 P 7158 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Mustafa Kaya ile araçta bulunan ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 1’i kadın 4 kişi hafif yaralandı. Kazada midibüs ise köprü korkuluklarına takılı kaldı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişinin ilk müdahalesi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Yaralılar, tedavileri için Serik Devlet Hastanesi ve özel hastaneye kaldırıldı.

Kaza sırasında tur midibüsünde yolcu bulunmaması ise olası faciayı önledi. O sırada araçta bulunan 2 tercüman ise olayın şokunu kaldırım üzerinde oturarak atlatmaya çalıştı.

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