  • BIST 1.061
  • Altın 477,157
  • Dolar 7,2075
  • Euro 8,4903
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 24 °C
»

Antalya'da turistlerin koronavirüs testi otellerde yapılabilecek

TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Turgut, "Turistler otelde tatil yaparken, testini yatırabilecek. Test sonuçları da uçağa binmeden turistin elinde olacak." dedi.
Antalya'da turistlerin koronavirüs testi otellerde yapılabilecek

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, yeni alınan kararla turistlerin artık otellerinde tatil yaparken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırabileceğini bildirdi.

Turgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alman turistlerin ülkelerine dönmeden 48 saat önce yaptırmaları gereken Kovid-19 testiyle ilgili Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda valilik, havalimanı, TÜRSAB ve Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) yetkililerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildiğini söyledi.

Toplantıda, Alman turistlerin ülkesine dönmeden önce yaptıracakları pandemi testiyle ilgili karar alındığını anlatan Turgut, şunları kaydetti:

"Yeni alınan karar sayesinde turistler otelde tatil yaparken, testini yatırabilecek. Test sonuçları, uçağa binmeden turistin elinde olacak. Bununla ilgili hazırlıklar tamamlandı. Turist isterse havalimanında, isterse kamu ya da özel hastaneye giderek ya da tatilini yaparken otelde özel hasteneden veya grup olursa İl Umumi Hıfzıssıhhadan gelecek ekibe numune verebilecek. Sonuçları e-nabız uygulamasından görebilecekler. Bu uygulama turistlere, konfor ve avantaj sağlayacak. Hem turizm sektörünü hem de turistleri rahatlatacak bir karar."

Turgut, toplantının Alman turistler için yapıldığını ancak Türk misafirler başta olmak üzere her turistin bu imkandan yararlanabileceğini dile getirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kovid-19 tedbirleri denetiminin sonuçları belli oldu08 Ağustos 2020 Cumartesi 09:49
  • Bakan Karaismailoğlu Uşak Çevre Yolu'nu inceledi08 Ağustos 2020 Cumartesi 09:45
  • Emniyet Genel Müdürü Aktaş Azez'de, Suriye Görev Gücündeki güvenlik güçlerini ziyaret etti08 Ağustos 2020 Cumartesi 09:44
  • Dışişleri Bakanlığından Hindistan'da meydana gelen uçak kazası için taziye açıklaması08 Ağustos 2020 Cumartesi 09:44
  • Haliç Köprüsü'ndeki bakım çalışmalarının ikinci etabı başladı08 Ağustos 2020 Cumartesi 09:42
  • Kocaeli'de ahşap palet fabrikasının imalathane bölümünde yangın08 Ağustos 2020 Cumartesi 09:42
  • Sivas'ta kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı08 Ağustos 2020 Cumartesi 09:41
  • Antalya'da turistlerin koronavirüs testi otellerde yapılabilecek08 Ağustos 2020 Cumartesi 09:40
  • Hint sinemasının ünlü aktörü Aamir Khan yeni filmi için Türkiye'ye geliyor08 Ağustos 2020 Cumartesi 09:39
  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'düğün salonu' denetimine katıldı08 Ağustos 2020 Cumartesi 09:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti