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Antalya'daki kuvvetli yağışta evlerini su basan vatandaşlar temizlik çalışması yapıyor

Antalya'da etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle il merkezinde yaşanan su baskınlarından etkilenen vatandaşlar, evlerindeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Antalya'daki kuvvetli yağışta evlerini su basan vatandaşlar temizlik çalışması yapıyor

Antalya'da devam eden sağanak nedeniyle Muratpaşa ilçesi Güzeloba ve Güzelbağ mahallelerinde evlerini su basan vatandaşlar, sabahın ilk ışıklarıyla temizlik çalışmalarına başladı.

Biriken yağmur sularının tahliyesi için çalışan mahalle sakinleri, ıslanan eşyalarını korunaklı alanlara taşımaya çalışıyor. Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar, bir yandan da soğuk havada dışarıda kalan aile üyeleri için kalacak bir yer hazırlama telaşı yaşıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de ev ve iş yerlerinde su tahliye motorlarıyla çalışma yürütüyor.

Bu arada, dün gece tedbir amaçlı olarak elektrik kesintisi uygulanan bazı mahallelere ise yeniden elektrik verilmeye başlandı

"Yüzerek evden çıktım"
Güzeloba Mahallesi'ndeki Örnekköy Sitesi'nde giriş kat dairesini su basan Hazım Karahan, AA muhabirine, site içerisindeki su tahliye kanallarının üstünün betonla kapatılması nedeniyle su baskını yaşandığını ileri sürdü.

Bilgisayar başında oturduğu sırada evinin ön girişinden su aktığını gördüğünü ifade eden Karahan, evine dolan suyun yaklaşık 5 dakika içerisinde boyun hizasına kadar yükseldiğini anlattı.

Karahan, "Yüzerek evden çıktım. Köpeğim de evin içinde mahsur kaldı. Üzüntü verici durum karşısında bayılmışım. Ambulansta bana müdahale ettiler." diye konuştu.

Aynı sitede oturan Selenay Şener de evini su basması sonucu bütün eşyalarının perişan olduğunu dile getirdi.

Mağdur olduklarını kaydeden Şener, "Şu anda yapabileceğim hiçbir şey yok. Kedi ve köpeklerimin sağ kalmasına sevindim. Artık eşyalar benim umurumda değil. Benim gibi bütün komşularım mağdur. Umarım yetkililer sesimizi duyup bizlere yardım eder." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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