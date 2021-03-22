Antalya'nın içme suyu kaynağından çuvallar dolusu çöp çıkartıldı

ANTALYA'nın içme suyu kaynağı olarak bilinen Kırkgöz Göleti içerisine dalan 14 kişilik gönüllü çevreciler çuvallar dolusu atık madde çıkarttı.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'nun başkanlığını yaptığı ve gönüllü çevreciler tarafından oluşturulan 14 kişilik grup, kentin içme suyu kaynağı olan Kırkgöz'e dalış yaptı. Grup ve Mehmet Gökoğlu'nun yaptıkları dalışta çuvallar dolusu atık madde çıkartıldı. Su altından, maske, bebek bezi, pet ve cam şişeler, leğen, küflenmiş tenekeler ve birçok atık madde çıkarken, bu atıklar geri dönüşüme kazandırıldı.

'ÇOK KÖTÜ KULLANILMIŞ'

Kırkgöz kaynaklarının Antalya için çok önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Kırkgöz kaynakları Antalya'ya yeşillik ve güzellik veren kaynaklar. Antalya'yı temiz kılan kaynaklar. Dünya Su Günü kapsamında Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu olarak bir etkinlik yaptık. Bu kapsamda Döşemealtı Belediyesi'nin de desteğiyle Kırkgöz kaynaklarında 'Suyun gözüne girmek' etkinliğini gerçekleştirdik. Su altı mağaralarına girmeye çalıştık. Oralar çok kötü kullanılmış. Suyun içerisinde ne ararsanız var. Karada ne görüyorsanız, suyun içinde de onlar var. Battaniyeden tutun tenekelere, pet şişelere, içecek kutuları, çocuk bezi maske gibi çeşitli atıklar çıkardık" dedi.

'ANTALYA TEMİZ ÇEVREYLE VAR OLMALI'

Yaptıkları etkinlikle insanları çevreye duyarlı olmaya davet ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, "Bildiğimiz üzere su yaşamın kendisidir. Suyu kirleten kendisini kirletmiş olur. Biz sudan meydana geldik, vücudumuzun yüzde 75'i su. Biz buradan esinlenerek bu etkinliği yaptık. İnsanlar bu etkinlikten ve çıkan çöpleri görerek etkilenir. Çevre temiz olmalı, Antalya'da temiz bir çevreyle var olmalı" diye konuştu.

'KÖTÜ GÖRÜNTÜ HİÇBİR YERDE YOK'

Kırkgöz su kaynağının bulunduğu bölgenin insanlığa ait en eski bulguların var olduğu noktalardan biri olduğuna işaret eden Prof. Dr. Gökoğlu, şöyle dedi:

"Antalya için son derece önemli arkeolojik, turizm ve doğa güzelliklerinin olduğu yerler, inşallah korunur. Buraya herkes hassasiyet göstermeli. Kırkgöz dünyanın en güzel yeri. Kırkgöz kaynaklarının altındaki su görüntüsü dünyanın hiçbir yerinde yok. Ancak o kötü görüntü de hiçbir ülkede yok. Biz suyun değerini bilmiyoruz. Suya ihanet ediyoruz. Bunlar olmamalı."

'KIYMETİNİ BİLMİYORUZ'

Antalya'nın doğal güzellikleriyle var olması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Bu tür kirliliği yapan insanlar çok fazla. Biz diyoruz ki hiç değilse kırıp atmayın. Çünkü kırıklar bizi zorluyor. İçtiği şişeyi kırıp ya da olduğu gibi atıyor. Buna cahillik mi desek, ihanet mi desek bilemiyorum ama Antalya bunları hak etmiyor. Biz sadece kıymetini bilemiyoruz" dedi.