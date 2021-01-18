  • BIST 1.557
  • Altın 441,777
  • Dolar 7,4740
  • Euro 9,0282
  • Ankara -8 °C
  • İstanbul 0 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -7 °C
»

Antalya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

ANTALYA’nın örtü altı sebze üretim merkezi Kumluca ilçesinin yükseklerinde kar yağışı görüldü.
Antalya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Kumluca’nın Karacaağaç Mahallesi’ne bağlı Göllü mevkisinde akşam saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Yaklaşık 800 rakımdaki bölgede görünen kar, hem bölge yaşayanlarını hem de arkadaşlarını ziyarete giden gençleri sevindirdi. Kar yağışı bölgeyi beyaz örtüyle kaplarken, durumu gören gençler kartopu oynayıp, fotoğraf çektirdi.

Oğulcan Oktay, “Burası Antalya Kumluca. Bir anda kar tuttu, birikmeye başladı. Biz de durduk. ‘Eğlenelim’ dedik. Şimdi de nasip olursa yolumuza devam edeceğiz. Heyecana kapıldık ister istemez. Sürekli kar gören insanlar değiliz merkezde yaşadığımız için. Kışları genelde yayayla çıkıyoruz. Kar oynamaya” dedi.

Ramazan Korkmaz da “10 kilometre aşağıda kar yoktu. Buraya gelince kar yoğunluğu arttı. Burası Antalya Kumluca, kar yağışını her zaman görmüyoruz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sobadan sızan gazla zehirlenen baba ve oğul, tedaviye alındı18 Ocak 2021 Pazartesi 20:07
  • Tokat'ta, yayla yolunda kar nedeniyle mahsur kalan araçlar kurtarıldı18 Ocak 2021 Pazartesi 20:06
  • Nesli tehlike altında olduğu değerlendirilen arap tavşanı, Şırnak'ta görüntülendi18 Ocak 2021 Pazartesi 19:11
  • Datça'ya 2 yıl aradan sonra kar yağdı18 Ocak 2021 Pazartesi 18:17
  • Hayvanat bahçesindeki beslenme saati belgeselleri aratmıyor18 Ocak 2021 Pazartesi 11:33
  • Bursa'da kar sonrası sürücüler zor anlar yaşadı17 Ocak 2021 Pazar 21:17
  • Malatya'da sobadan zehirlenen iş insanı öldü17 Ocak 2021 Pazar 21:16
  • Sultangazi'de polis sokak hayvanlarını besledi17 Ocak 2021 Pazar 21:15
  • Namaz kılmak için girdiği camide mahsur kaldı17 Ocak 2021 Pazar 20:57
  • Yaylada mahsur kalan 8 kişi, iş makinelerinin yolu açmasıyla kurtarıldı17 Ocak 2021 Pazar 20:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti