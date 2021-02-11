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Antalyaspor, Alanyaspor'un yarı finaldeki rakibi oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Fraport TAV Antalyaspor, yarı finale yükseldi. Antalya ekibinin yarı finaldeki rakibi, şehrin bir diğer takımı Aytemiz Alanyaspor olacak.
Antalyaspor, Alanyaspor'un yarı finaldeki rakibi oldu

18'inci dakikada sağ kanattan Ahmet'in ceza alanına gönderdiği topta arka direkte buluşan Fayçal'ın sol ayağı ile sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

37'nci dakikada sağ kanatan Gradel'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanında iyi yükselen Camara'nın kafa vuruşunda Boffin topu üstten kornere çeldi.

56'ncı dakikada Sivasspor savunmasındaki anlaşmazlıkta araya giren Bünyamin'in yerden şutunda boş kaleye giden topa son anda yetişen Camara topu çizgi üzerinden taca gönderdi.

58'inci dakikada gelişen Sivasspor atağında Fayçal'ın pasında soldan ceza alnına giren Gradel'in şutunda kaleci Boffin topun sahibi oldu. 

61'inci dakikada ceza alanında topla buluşan Orgill, Ahmet'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Fredy takımını düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

77'nci dakikada sağdan Fayçal'ın kullandığı keşe vuruşunda Camara'nın kafa vuruşunda top direkten döndü. 

88'inci dakikada sağdan ceza alanına giren Serdar'ın ortasında arka direkte Doğukan'ın kafa vuruşunu çizgi üzerinden kaleci Ali Şaşal çıkardı.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan Fraport TAV Antalyaspor yarı finale yükseldi.

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