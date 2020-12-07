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Antalyaspor evinde kazandı

Süper Lig'in 11. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.
Antalyaspor evinde kazandı

20. dakikada Podolski'nin ceza yayı üzerinden şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 

21. dakikada Orkan Çınar'ın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda top, kaleci Boffin'in müdahalesiyle oyun alanına döndü.

24. dakikada ceza sahasında yerde kalan Kitsiou'ya, Eren Albayrak'ın faul yaptığını değerlendiren hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını işaret etti ve Eren'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Hakem Meler, daha sonra VAR incelemesi sonucu penaltı ile kırmızı kart kararlarını iptal etti. Bunun üzerine oyun dışına gönderilen Eren Albayrak, sahaya döndü.

45+3. dakikada Akdeniz ekibi öne geçti. Podolski'nin orta sahadan pasında sağ kanatta topla buluşan Jahovic, ceza sahasına girip kaleci Friedrich'in sağından topu ağlara gönderdi: 1-0.

59. dakikada Şahverdi Çetin'in ceza sahası dışından şutunda araya giren Antalyasporlu defans oyuncuları, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 

73. dakikada Podolski'nin ceza sahası sol çaprazdan pasında topla buluşan Sidney Sam, topukla şık şutunda, kaleci Friedrich gole izin vermedi. 

82. dakikada Podolski'nin ceza sahası içinden şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti. 

90+2. dakikada Adzic'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda kaleci Boffin, iki hamlede topu kontrol etti. 

90+3. dakikada Orgill'in ceza sahası içinden şutunda kaleci Friedrich meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 

Müsabaka, Akdeniz ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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