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Antalyaspor ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalini sınırlı sayıda seyirci önünde oynayacak

Antalyaspor ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği final maçında iki takım için de 250'şer kişilik kontenjan ayrıldı.
Antalyaspor ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalini sınırlı sayıda seyirci önünde oynayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında yarın İzmir'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde seyirci sayısının düşürüldüğünü duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, daha önce finale stat kapasitesinin 3'te 1'i oranın seyirci alınmasına ilişkin kararın tekrar değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge sonrasında alınan yeni karara ilişkin, şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığının 16 Mayıs tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran tarihine kadar devam edecek 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri' genelgesi sonrasında, Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat kapasitesinin 1/3 oranında seyirci alınmasına ilişkin daha önce alınan karar tekrar değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki final müsabakası için her iki kulübümüze de 250'şer kişilik kontenjan ayrılmıştır."

Kaynak: Haber Kaynağı
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