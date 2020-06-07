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Antalyaspor kalan maçlarda istikrarını sürdürmek amacında

Antalyaspor kulübün Basın Sözcüsü Süğlün, "Antalyaspor ikinci yarıda yapmış olduğu takviyelerle ligde kalıcı ve çok güçlü bir ekip olduğunu gösterdi." dedi.
Antalyaspor kalan maçlarda istikrarını sürdürmek amacında

Süper Lig'in ikinci yarısındaki performansıyla çıkışa geçen Fraport TAV Antalyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından kalan maçlarda da aynı başarıyı göstermeyi hedefliyor.

Ligde son 8 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen kırmızı-beyazlılar, bu başarısını kalan 8 haftada devam ettirmenin hesabını yapıyor.

Belek'te birinci etap kampını tamamlayıp, Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan tesislerine 73 gün sonra dönen Antalyaspor, lig hazırlıklarını teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde sıkı şekilde sürdürüyor.

Zaman zaman günde çift idman yapan Antalyasporlu futbolcular, Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile 13 Haziran Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçı ve diğerlerini kaybetmek istemiyor.

Süğlün: Takım çok iyi çalışıyor
Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın ikinci etap kampını Beşiktaş maçına kadar tesislerde sürdüreceğini bildirdi.

Çok sıkı bir çalışma programı uygulandığını ifade eden Süğlün, Antalyaspor olarak iyi yolda olduklarını dile getirdi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında lige verilen arayı en iyi değerlendiren takımlardan birisi olduklarını düşündüğünü belirten Süğlün, şöyle konuştu:

"Özellikle başkanın otelinde kampa girmemiz bize ayrıcalık, avantaj sağladı. Takım çok iyi çalışıyor. Bu süreçte verilen aranın ardından hazırlıklardan sonra ilk maçlar önemli. Maçların seyircisiz oynanması her takım açısından dezavantaj ama Antalyaspor gerçekten ikinci yarıda yapmış olduğu takviyelerle ligde kalıcı ve çok güçlü bir ekip olduğunu gösterdi. İkinci yarıda özellikle bizim için her maç önemli. Beşiktaş maçı kolay olmayacak, bu karşılaşmadan iyi bir sonuç elde edebileceğimizi umut ediyoruz. Ligde ikinci yarıdaki formumuzu yeniden yakalayacağımızı düşünüyorum."

Antalyaspor'un başarısının devam edeceğine yürekten inandığını vurgulayan Süğlün, lige verilen aradaki bütün çalışmaların bunu gösterdiğini kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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