Antalyaspor ligde yenilmezliğini 10 maça çıkarmak istiyor

Kovid-19 salgını nedeniyle lige verilen yaklaşık 3 aylık aradan sonra sezona Beşiktaş galibiyetiyle iyi giren kırmızı-beyazlılarda hedef yarınki Çaykur Rizespor maçında da 3 puan.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın konuk edeceği Çaykur Rizespor'u mağlup edip yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmayı hedefliyor.

Ligde geride kalan 27 hafta sonunda topladığı 33 puanla 10. sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, son 9 müsabakasını kaybetmeyerek 5 galibiyet, 4 beraberlikle hanesine 19 puan yazdırdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen lige, geçen hafta Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenerek galibiyetle dönüş yapan Akdeniz temsilcisi, bu hafta Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmaya kilitlendi.

Antalyaspor, Süper Lig'de iç sahada en son mağlubiyetini 19 Ocak'ta Göztepe'ye (0-3) karşı yaşadı.

Çaykur Rizespor'la Süper Lig'de 8 sezonda 15 kez karşı karşıya gelen kırmızı-beyazlılar, bu maçlardan 3'ü iç sahada olmak üzere 6'sından galibiyetle ayrıldı, 4 karşılaşmayı yeşil-mavililer kazandı. Takımlar 5 mücadelede sahadan beraberlikle ayrıldı.

Süğlün: Kendi sahamızda iyi oynuyoruz

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde inanılmaz başarı elde ettiklerini söyledi.

Bu başarının devam etmesini istediklerini vurgulayan Süğlün, şöyle konuştu:

"Kendi sahamızda iyi oynuyoruz. Taraftarsız bir maç daha. Taraftarlarımız Kovid-19 tedbirleri nedeniyle stada gelemeyecek. Bu maçı da onlar için almak istiyoruz. Çünkü her dakika yanımızdalar. Kupa maçında da kamp yaptığımız otele gelip, bizi yolcu ettiler, inanılmaz destek verdiler. Sahamızda Rizespor maçını da alıp 10 maç yenilmez olmayı planlıyoruz. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz."

Sakatlığı süren defans oyuncusu Bahadır Öztürk'ün yurt dışından Antalya'ya döndüğünü ve bireysel antrenmanlara başladığını, ancak sezonu kapattığını ifade eden Süğlün, Çaykur Rizespor maçında Nazım Sangare'nin de kart cezalısı olması nedeniyle forma giyemeyeceğini sözlerine ekledi.