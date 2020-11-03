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Antalyaspor son üç maçını 11 kişi tamamlayamadı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un 4 oyuncusu, son üç maçta kırmızı kart gördü.
Antalyaspor son üç maçını 11 kişi tamamlayamadı

Ligin 7. haftasında dün Antalya Stadı'nda oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona eren maçın 45. dakikasında kırmızı kart gören Adis Jahovic, bu sezon Antalyaspor'da kırmızı kartla oyun dışı kalan dördüncü oyuncu oldu. 

Daha önce ligin 5. haftasında iç sahada Gaziantep FK karşılaşmasının 79. dakikasında Sidney Sam, 90+6. dakikasında Ufuk Akyol, deplasmandaki 6. hafta oynanan Medipol Başakşehir mücadelesinin 41. dakikasında Amilton kırmızı kart gördü.

Yenilmezlik serisi sona erdi
Öte yandan, Akdeniz ekibinin iç sahadaki 6 maçlık yenilmezlik serisi, Fenerbahçe mağlubiyetiyle sona erdi.

Antalyaspor, sahasında en son mağlubiyetini, 2019-2020 sezonunun 30. haftasında 4 Temmuz'da Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilerek yaşadı.

Bu yenilgiye kadar kulüp tarihinde ilk defa Süper Lig'de 11 maç üst üste kaybetmeme rekoru kıran Akdeniz temsilcisi, 121 gün sonra evinde kaybetti.

Geride kalan sezonun 32. haftasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenip, son hafta olan 34. haftada ise konuk ettiği Galatasaray ile 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, bu sezona 13 Eylül'de konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek üç puanla başladı.

Fraport TAV Antalyaspor, 3. haftada 28 Eylül'de Yukatel Denizlispor'u da 1-0 mağlup edip, ligin 5. haftasında Gaziantep FK ile 18 Ekim'de yapılan maçta 1-1 berabere kalarak, evinde kaybetmeme serisini, 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 maça çıkardı.

Podolski, son iki haftada iki gol attı
Ligde son iki maçında puan alamayan ve 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 8 puanla 11. sırada bulunan Antalyaspor'un 35 yaşındaki yıldız futbolcusu Lukas Podolski, Fenerbahçe mücadelesinde takımının tek golünü atan isim oldu.

Bir önceki hafta Medipol Başakşehir'e 5-1 mağlup oldukları karşılaşmada da takımının golüne imza atan Alman oyuncu, bu sezon ki gol sayısını ikiye çıkardı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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