  • BIST 1.379
  • Altın 446,084
  • Dolar 8,0384
  • Euro 9,4678
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 1 °C
»

Antalyaspor, Süper Lig serüvenini 1000 puanla taçlandırmaya çok yakın

Antalyaspor'u 25'inci sezonunu geçirdiği Süper Lig'de 1000 puan heyecanı sardı.
Antalyaspor, Süper Lig serüvenini 1000 puanla taçlandırmaya çok yakın

Ligde 24 sezonda 818, bu sezon da 30 maç oynayan Akdeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 271 galibiyet, 225 beraberlik, 352 mağlubiyet yaşadı ve 999 puan topladı.

Rakip fileleri 1004 kez havalandıran, kalesinde ise 1229 gol gören kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı mücadelede 1000 puana ulaşmayı planlıyor.

Fraport TAV Antalyaspor, Ankara temsilcisine yenilmemesi halinde kulübün Süper Lig tarihinde 1000 puanı yakalayacak.

Yılmaz: 1000 puana 32. haftada ulaşmak istiyoruz
Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, AA muhabirine, yenilmezlik rekoru ve kupa başarısının yönetimlerine nasip olduğunu söyledi.

Kulüp tarihinde Süper Lig'deki 13 maçlık en uzun yenilmezlik rekorunu bu sezon kırdıklarını, aynı kulvarda 1000. gole 28. haftada Fenerbahçe mücadelesinde Fredy'in imza attığını anımsatan Yılmaz, ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda 20 yıl sonra finale yükselme başarısını göstermelerine dikkati çekti.

Yılmaz, kaliteli kadroya ve teknik heyete sahip olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Süper Lig'de 25 sezon içerisinde toplam 999 puan topladık. 1000 puana 32. haftada ulaşmak istiyoruz. Ankaragücü deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi planlıyoruz. 1000. gol, en uzun yenilmezlik serisinden sonra 1000 puana ulaşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Kırmızı-beyazlı camiada bu sezonu unutulmayacak başarılarla geride bırakmak istiyoruz. Finalde Beşiktaş'ı yenip Türkiye Kupası'nı da kazanarak tarihimizde bir ilki başarmak istiyoruz."

En fazla puan 2016-2017 sezonunda
Antalyaspor, en fazla puanı 58 ile 2016-2017'de, en az puanı ise galibiyetin 2 puan sayıldığı 1986-1987 sezonunda 24 ile hanesine yazdırdı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şanlıurfalı engelli basketbolcular liglerin başlayacak olmasının sevincini yaşıyor26 Mart 2021 Cuma 13:10
  • Tokyo Olimpiyatları'na kota kazanan milli sporcuların sayısı 65'e yükseldi26 Mart 2021 Cuma 13:10
  • Süper Lig'in golcüleri, milli takımlarda da boş geçmedi26 Mart 2021 Cuma 13:09
  • Fatih Terim'in son 10 yılda PFDK'den aldığı cezalar 1 sezonu buldu26 Mart 2021 Cuma 13:08
  • Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi 232 gün sürdü26 Mart 2021 Cuma 13:07
  • Formula 1 heyecanı başlıyor26 Mart 2021 Cuma 11:21
  • NBA'de Lakers'ı mağlup eden 76ers, 4'te 4 yaptı26 Mart 2021 Cuma 10:36
  • Şenol Güneş, A Milli Takım'la 72. maçında26 Mart 2021 Cuma 10:36
  • Kadın basketbolunda play-off'ta Ankara'da derbi heyecanı yaşanacak26 Mart 2021 Cuma 10:35
  • Türkiye 588. maçına çıkıyor26 Mart 2021 Cuma 10:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti