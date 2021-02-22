  • BIST 1.566
  • Altın 404,240
  • Dolar 6,9930
  • Euro 8,4682
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya -3 °C
»

Antalyaspor Süper Lig'de 10 maçlık yenilmezlik serisine ulaştı

Akdeniz ekibi, 27. haftada konuk edeceği Medipol Başakşehir'e de kaybetmeyerek seriyi sürdürmeyi planlıyor.
Antalyaspor Süper Lig'de 10 maçlık yenilmezlik serisine ulaştı

Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ligin 15. haftasında iç sahada Atakaş Hatayspor'a 6-0 yenildikten sonra yaptığı 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik yaşadı.

Akdeniz ekibi, son 10 maçlık periyotta, deplasmanda 16'ncı haftada Galatasaray (0-0), 21'inci haftada İttifak Holding Konyaspor (0-0), 24'üncü haftada Yukatel Denizlispor (1-1), 26'ncı haftada Gaziantep (0-0), sahasında 19'uncu haftada Trabzonspor (1-1), 23'üncü haftada Beşiktaş (1-1), 25'inci haftada Yeni Malatyaspor (1-1) ile berabere kaldı.

Yirminci haftayı bay geçen Antalyaspor, 17'nci haftada konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-1, 18'inci haftada ilk deplasman galibiyetinde Göztepe'yi 1-0, 22'nci haftada yine dış sahada Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.

2021 yılında oynadığı resmi maçlarda henüz yenilgisi bulunmayan Akdeniz ekibi, ligde 26. hafta sonunda 33 puana ulaştı ve 9. sırada yer aldı.

27. haftada Başakşehir'i konuk edecek
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Cumartesi günü konuk edeceği 18. sıradaki rakibi Medipol Başakşehir'e de kaybetmeyerek, yenilmezlik serisini 11 maça çıkarmayı hedefliyor.

Öte yandan, Türkiye Kupası'nda son 16 turunda konuk olduğu Bursaspor'u 3-0, çeyrek final mücadelesinde Demir Grup Sivasspor'u dış sahada 1-0 mağlup eden Antalyaspor, yarı finalde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bulut: Rakibimizin kazandığı bir haftada mağlup olmamız bizi üzdü22 Şubat 2021 Pazartesi 10:03
  • Trabzonspor'un zirve inadı22 Şubat 2021 Pazartesi 10:00
  • Hatayspor Erzurum deplasmanından 3 puan çıkardı21 Şubat 2021 Pazar 16:24
  • Türk Telekom, ABD'li Johnny O'Bryant'ı kadrosuna kattı21 Şubat 2021 Pazar 16:24
  • Gençlerbirliği'nden Sio'nun sağlık durumu hakkında açıklama21 Şubat 2021 Pazar 16:23
  • Avustralya Açık'ta tek erkekler şampiyonu Djokovic21 Şubat 2021 Pazar 16:23
  • Galatasaray savunmasıyla Süper Lig'in zirvesinde21 Şubat 2021 Pazar 16:22
  • Dondurucu soğukta kürek çekerek şampiyonaya hazırlanıyorlar21 Şubat 2021 Pazar 16:21
  • Ankaragücü Rizespor'u konuk edecek21 Şubat 2021 Pazar 16:21
  • Milli judocu Bilal Çiloğlu yeni kulübü EGO Spor ile olimpiyat madalyası hedefliyor21 Şubat 2021 Pazar 16:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti