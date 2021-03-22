  • BIST 1.387
  • Altın 439,407
  • Dolar 7,8900
  • Euro 9,3888
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 14 °C
»

Antalyaspor Süper Lig'de 8 hafta sonra kazandı

Akdeniz ekibinin en skorer oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar, bu sezonki altıncı golünü 31. haftada kaydetti.
Antalyaspor Süper Lig'de 8 hafta sonra kazandı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 8 hafta sonra üç puan kazandı.

Ligin 31. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Fredy, Gökdeniz Bayrakdar ve Bünyamin Balcı'nın golleriyle 3-1 yenen kırmızı-beyazlıların galibiyet hasreti sona erdi.

Ligde en son 22. haftada Gençlerbirliği'ne 31 Ocak'ta konuk olduğu maçı 1-0 kazanan Akdeniz ekibi, ardından oynadığı 8 maçta 7 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Antalyaspor, Beşiktaş (1-1), Yukatel Denizlispor (1-1), Yeni Malatyaspor (1-1), Gaziantep (0-0), Medipol Başakşehir (0-0), Fenerbahçe (1-1), Kasımpaşa (1-1) ile yaptığı karşılaşmalardan beraberlikle ayrıldı.

Ligin 30. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a dış sahada 4-0 mağlup olan ve kulüp tarihindeki 13 maçlık en uzun yenilmezlik serisini yitiren Antalyaspor, dünkü Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetiyle 8 hafta sonra hanesine üç puan yazdırdı.

Kırmızı-beyazlı ekip, milli maç dolayısıyla lige verilen aranın ardından 32. haftada 4 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

Gökdeniz, gol suskunluğunu bozdu
Antalyaspor'un 19 yaşındaki forvet oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar, bu sezon Süper Lig'de altıncı golüne ulaştı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde takımının karşılaşmadaki ikinci golüne imza atan Gökdeniz, 24. haftada 7 Şubat'ta Yukatel Denizlispor deplasmanın ardından forma giydiği altıncı maçında yeniden fileleri havalandırdı.

Gökdeniz, ligde attığı 6 golle Antalyaspor'un en skorer ismi konumunda bulunuyor.

Öte yandan, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında ağları havalandıran Antalyaspor'un 30 yaşındaki Angolalı orta saha oyuncusu Fredy ligde bu sezonki üçüncü, 20 yaşındaki defans oyuncusu Bünyamin Balcı ise ikinci golünü kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hakan Çalhanoğlu Milan'a Fiorentina karşısında galibiyeti getirdi22 Mart 2021 Pazartesi 09:42
  • Hakan Çalhanoğlu Milan'a Fiorentina karşısında galibiyeti getirdi22 Mart 2021 Pazartesi 09:15
  • Süper Lig'de görünüm22 Mart 2021 Pazartesi 09:14
  • Derbide beraberlik22 Mart 2021 Pazartesi 09:13
  • 'Madalya avcısı' Hayriye koleksiyonuna yenilerini eklemek istiyor21 Mart 2021 Pazar 12:53
  • 15 yaşındaki okçu Azra Özdemir'in hedefi ay-yıldızlı forma21 Mart 2021 Pazar 12:52
  • Down sendromlu milli yüzücü Fatma Avrupa şampiyonluğu hedefliyor21 Mart 2021 Pazar 11:41
  • Sivasspor'un ligde 8 maçtır bileği bükülmüyor21 Mart 2021 Pazar 11:08
  • Sivasspor'un Süper Lig'deki 700. golünü Tyler Boyd attı21 Mart 2021 Pazar 11:07
  • NBA'de Furkan Korkmaz'ın 7 sayıyla oynadığı maçta 76ers kazandı21 Mart 2021 Pazar 11:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti