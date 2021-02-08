  • BIST 1.527
  • Altın 412,097
  • Dolar 7,0694
  • Euro 8,5032
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 8 °C
»

Antalyaspor, yakaladığı sekiz maçlık yenilmezlik serisiyle alt sıralardan kurtuldu

Süper Lig'in 24. haftada Yukatel Denizlispor ile berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor, sekiz maçlık yenilmezlik serisiyle taraftarına güven verdi.
Antalyaspor, yakaladığı sekiz maçlık yenilmezlik serisiyle alt sıralardan kurtuldu

Ligde son yenilgisini 15. haftada 29 Aralık 2020'de sahasında Atakaş Hatayspor'a karşı 6-0'lık skorla yaşayan kırmızı-beyazlılar, daha sonra oynadığı 8 karşılamada hiç mağlup olmadı.

Akdeniz ekibi, Galatasaray (0-0), Trabzonspor (1-1), İttifak Holding Konyaspor (0-0) berabere kalıp, Fatih Karagümrük (3-1), Göztepe'yi (1-0) yenerek, ilk yarıyı beş maçlık yenilmezlik serisiyle tamamladı.

İkinci yarıya 22. haftada Gençlerbirliği'ni deplasmanda 1-0 yenerek galibiyetle başlayan kırmızı-beyazlılar, 23. haftada iç sahada Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Dün oynanan 24. hafta mücadelesinde Yukatel Denizlispor ile dış sahada 1-1 berabere kalan Akdeniz ekibi, 31 puana ulaştı.

Ligin 15. haftasını 17 puanla 15. sırada kapatan kırmızı-beyazlı ekip, 24. haftada maç fazlasıyla 9. sıraya yükseldi.

Dokuz maça çıkarma hedefi
Antalyaspor, ligin 25. haftasında 15 Şubat Pazartesi günü Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği karşılaşmayı da kaybetmeyerek, yenilmezlik serisini dokuz maça çıkarmayı hedefliyor.

Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Yılmaz, AA muhabirine, Denizli deplasmanında oynadıkları oyundan memnun olduklarını dile getirdi.

Aynı zamanda Antalyaspor Vakfı Başkanı da olan Yılmaz, ligde yenilmezlik serisine devam ettiklerini hatırlattı.

Rakibin ilk yarıda iki defa kalelerine geldiğini, bu pozisyonlardan birinin gol olduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"İkinci yarı da Antalyaspor gayet atak oynadı. Bence üç puan almamız gereken bir maçtı. Ancak buna rağmen ligde galibiyete ihtiyacı olan Denizlispor'dan bir puan almak da önemli. Yenilmezlik serimizde sekiz maça ulaştık. Önümüzdeki hafta sahamızdaki Yeni Malatyaspor maçını kazanarak, serimizi taçlandırmak istiyoruz."

Gökdeniz gollerine devam ediyor
Yılmaz, Antalyaspor'un Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor maçlarındaki gollerine 19 yaşındaki forvet oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar'ın imza attığını anımsattı.

Mustafa Yılmaz, "Gökdeniz, gollerine devam edecek." ifadesini kullandı.

Bu sezon lig maçlarında 5, kupa mücadelelerinde ise 2 gol kaydeden Gökdeniz Bayrakdar, takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş 10 kişiyle zirveye tutundu08 Şubat 2021 Pazartesi 09:12
  • Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig-Liverpool maçı Macaristan'da yapılacak07 Şubat 2021 Pazar 16:49
  • IFFHS'ye göre son 10 yılın en iyi futbolcusu Lionel Messi07 Şubat 2021 Pazar 16:07
  • Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Hes Kablo Kayserispor yenişemedi07 Şubat 2021 Pazar 16:07
  • Luiz Gustavo yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak07 Şubat 2021 Pazar 14:37
  • Mesut Özil'den derbi paylaşımı07 Şubat 2021 Pazar 14:36
  • Yılın ilk grand slam turnuvası için gözler Avustralya'da07 Şubat 2021 Pazar 13:06
  • NBA'de Stephen Curry'nin 57 sayısı Warriors'a yetmedi07 Şubat 2021 Pazar 10:50
  • Fenerbahçe'den ofsayt kararına tepki07 Şubat 2021 Pazar 09:16
  • Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu06 Şubat 2021 Cumartesi 09:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti