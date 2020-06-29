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Antalyaspor yenilmezlik rekorunu kırdı

Süper Lig'de son 11 karşılaşmasını kaybetmeyen Akdeniz temsilcisi, 2006-2007 sezonundaki 10 maçlık yenilmezlik rekorunu geliştirdi.
Antalyaspor yenilmezlik rekorunu kırdı

Süper Lig'de Gaziantep FK deplasmanından bir puanla dönen Fraport TAV Antalyaspor, 11 maçtır kaybetmeyerek 2006-2007 sezonundaki 10 haftalık yenilmezlik rekorunu geliştirmenin sevincini yaşıyor.

Çaykur Rizespor galibiyetiyle ligde 10 maçlık yenilmezlik rekorunu egale eden kırmızı-beyazlılar, 29. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'ye de boyun eğmedi.

Akdeniz temsilcisi, Hakan Özmert'in kırmızı kart görmesiyle 24 dakika 10 kişi mücadele ettiği karşılaşmadan, Adis Jahovic'in 88. dakikada penaltıdan attığı golle 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Ligde daha önce Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'a karşı oynadığı son üç mücadeleyi kazanma başarısı gösteren Antalyaspor, bu sonuçla kulüp tarihindeki 11 haftalık yeni yenilmezlik rekoruyla puanını 37'ye yükseltti ve 9. sıradaki yerini korudu.

Lig lideri karşısında seriyi 12 maça çıkarma hedefi
Fraport TAV Antalyaspor, son 11 müsabakasında Yukatel Denizlispor'u 3-0, Kasımpaşa'yı 3-1, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1, Demir Grup Sivasspor'u 1-0, Beşiktaş'ı 2-1 ve Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerken, İttifak Holding Konyaspor'la 0-0, Hes Kablo Kayserispor ve Fenerbahçe'yle 2-2, Gençlerbirliği ve Gaziantep FK ile de 1-1 berabere kalıp, hanesine 23 puan yazdırdı.

Kırmızı-beyazlılar, 30. hafta mücadelesinde 4 Temmuz Cumartesi günü konuk edeceği lig lideri Medipol Başakşehir'e karşı da kaybetmeyerek, yenilmezlik serisini 12 haftaya çıkarmak istiyor.

Süğlün: "Podolski ile Sinan Gümüş, Başakşehir maçında sahada olabilir"
Kırmızı-beyazlı kulübün basın sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde geride kalan maçlarında Gaziantep FK'ye karşı da kaybetmediklerini hatırlattı.

Gaziantep deplasmanından alınan bir puanın kendileri açısından değerli olduğunu ifade eden Süğlün, "Zorlu Gaziantep deplasmanında, üstelik 10 kişi kalmışken kulüp tarihimizde yeni yenilmezlik rekoruna imza attığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Süğlün, tüm takım oyuncularının karşılaşmada iyi mücadele ettiğini vurguladı.

Yıldız oyuncuları Lukas Podolski ile golcü futbolcuları Sinan Gümüş'ün sakatlıkları nedeniyle Gaziantep FK maçında forma giyemediğini aktaran Süğlün, şunları kaydetti:

"Antrenmanda çok ciddi olmamakla birlikte sakatlıkları oluştu. O yüzden Gaziantep kadrosunda iki futbolcumuzdan yoksunduk. Hocamız da bu oyuncularımızı riske atmak istemedi. Doktorlarımız bir raporlarını versinler. Her iki futbolcumuzu da yeniden sahada görebiliriz diye umuyorum. Podolski ile Sinan Gümüş, Başakşehir maçında sahada olabilir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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