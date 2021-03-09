  • BIST 1.544
  • Altın 418,053
  • Dolar 7,6359
  • Euro 9,0914
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 7 °C
»

Antalyaspor yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı

Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'in 30. haftasında konuk olacağı Alanyaspor'a kaybetmeyerek seriyi 14 karşılaşmaya çıkarmayı planlıyor.
Antalyaspor yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı

Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor, yenilmezlik serisini 13 maça yükseltti.

Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ligin 15. haftasında iç sahada Atakaş Hatayspor'a 6-0 yenildikten sonra yaptığı 13 karşılaşmada 3 galibiyet, 10 beraberlik aldı.

Bu yıl 2'si Türkiye Kupası'nda olmak üzere oynadığı 15 resmi maçta yenilgisi bulunmayan Akdeniz ekibi, ligde 29. hafta sonunda 36 puana ulaştı ve 10'uncu sırada yer aldı.

En fazla berabere kalan takım
Ligde yaptığı son 7 karşılaşmada sahadan bir puanla ayrılan kırmızı-beyazlılar, son olarak Kasımpaşa ile oynadığı mücadelede bu sezonki 15'inci beraberliğini elde etti.

2021'de yenilgisi olmayan tek ekip unvanını koruyan Antalyaspor, Süper Lig'de geride kalan 29 haftada sahadan en fazla beraberlikle ayrılan takım konumunda bulunuyor.

Üst üste iki Antalya derbisi
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında 13 Mart Cumartesi günü 46 puanla 5'inci sırada yer alan kentin diğer Süper Lig temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Antalyaspor, bu karşılaşmayı da kaybetmeyerek yenilmezlik serisini 14 maça çıkarmayı hedefliyor.

Antalyaspor, 17 Mart Çarşamba günü de Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Alanyaspor'u konuk edecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rizespor'un golcü oyuncusu Samudio: Yeni bir başlangıç yapmalıyız08 Mart 2021 Pazartesi 15:05
  • Novak Djokovic, tek erkekler sıralamasının zirvesinde en uzun süre kalma rekorunu kırdı08 Mart 2021 Pazartesi 13:45
  • Milli çekiççi Özkan Baltacı, ilk kez katılacağı olimpiyatlarda madalya hedefliyor08 Mart 2021 Pazartesi 13:44
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor08 Mart 2021 Pazartesi 11:11
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor08 Mart 2021 Pazartesi 10:23
  • Sivasspor yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı08 Mart 2021 Pazartesi 10:23
  • Barcelona'da ikinci Joan Laporta dönemi başladı08 Mart 2021 Pazartesi 10:22
  • NBA All-Star 2021 maçını LeBron'un takımı 170-150 kazandı08 Mart 2021 Pazartesi 09:14
  • Milli güreşçilerden İtalya'da 11 madalya08 Mart 2021 Pazartesi 09:14
  • Milli tenisçi Tuna Altuna 24. çiftler şampiyonluğunu Portekiz'de elde etti07 Mart 2021 Pazar 16:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti