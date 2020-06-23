Antalyaspor yenilmezlikte rekor peşinde

Süper Lig'deki son 10 karşılaşmasını kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor, en son 2006-2007 sezonundaki 10 maçlık yenilmezlik serisini geliştirmek için Gaziantep'e gidecek.

Süper Lig'de son 10 karşılaşmasını kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor, ligin 29. haftasında 28 Haziran Pazar günü Gaziantep FK karşısında 2006-2007 sezonundaki yenilmezlik serisini geliştirmek için mücadele verecek.

Süper Lig'in ikinci yarısına teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde, Lukas Podolski, Adis Jahovic, Sinan Gümüş'ün de aralarında olduğu önemli transferlerle başlayan ve sergilediği başarılı performansla çıkışa geçen Akdeniz temsilcisi, son 10 maçtır yenilgi yüzü görmüyor.

Ligin 28. haftasında dün konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek daha önceki 10 maçlık yenilmezlik rekorunu egale eden Antalyaspor, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Geride kalan 28 hafta sonunda puanını 36'ya yükseltip, düşme hattından 9. sıraya kadar çıkan kırmızı-beyazlılar, ligde kalan 6 karşılaşmasını da kazanmak istiyor.

10 maçta 22 puan

Kırmızı-beyazlılar, son 10 müsabakasında Yukatel Denizlispor'u 3-0, Kasımpaşa'yı 3-1, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1, Demir Grup Sivasspor'u 1-0, Beşiktaş'ı 2-1 ve Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerken, İttifak Holding Konyaspor'la 0-0, Hes Kablo Kayserispor'la 2-2, Fenerbahçe'yle 2-2 ve Gençlerbirliği'yle de 1-1 berabere kalıp, hanesine 22 puan yazdırdı.

Ligde Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'a karşı oynadığı son üç maçı da kazanma başarısı gösteren Antalyaspor, 29. hafta mücadelesinde 28 Haziran Pazar günü konuk olacağı Gaziantep FK'ye karşı da kaybetmeyerek, yenilmezlik serisini 11 haftaya çıkarmak istiyor.

En son 2006-2007 sezonunda 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan kırmızı-beyazlılar, Gaziantep deplasmanından puan ya da puanlarla dönmesi halinde, kulüp tarihinde yeni bir rekora imza atacak.

Süğlün: "Gaziantep maçını da kazanmak istiyoruz"

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımlarının ligde iyi hava yakaladığını belirtti.

Dün Çaykur Rizespor karşısında da kırmızı-beyazlıların iyi mücadele sergilediğini ifade eden Süğlün, şöyle konuştu:

"Çaykur Rizespor karşısında, üç puanı üç golle aldığımız galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz. Önümüzdeki Gaziantep maçında da sahaya kazanmak için çıkacağız. Takımımız güçlü ve iyi yolda. Biz Antalyaspor olarak her maçımızı kazanmak istiyoruz. Her maç bizim için çok önemli. Yenilmezlik serimizi Gaziantep deplasmanında 11 maça çıkarmayı hedefliyoruz."