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Antalyaspor'da 12 maçlık yenilmezlik rekoru ve 1000. gol sevinci

Kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe'ye de kaybetmeyerek Süper Lig'de kulüp tarihinin en uzun kaybetmeme serisini yakaladı. Akdeniz ekibinin 1000. golüne imza atan Fredy, tarihe geçti.
Antalyaspor'da 12 maçlık yenilmezlik rekoru ve 1000. gol sevinci

Fraport TAV Antalyaspor'da, Süper Lig'de 1000. gole ulaşmanın ve 12 maçlık yenilmezlik serisiyle yeni kulüp rekorunu gerçekleştirmenin mutluluğu yaşanıyor.

Ligin 28. haftasında dün Fenerbahçe'ye konuk olan kırmızı-beyazlıları mücadelede öne geçiren golü, 12. dakikada Fredy kaydetti.

Angolalı orta saha oyuncusu, bu golle Akdeniz ekibinin Süper Lig'deki 1000. golüne imza atarak tarihe geçti.

Geçen sezonu lig ve kupada 4 golle tamamlayan 30 yaşındaki futbolcu, kırmızı beyazlı formayla bu sezon da 4'üncü golüne ulaştı.

Ligde 12 maçtır yenilmiyor
Kırmızı-beyazlı takım, ligdeki yenilmezliğini 12 maça çıkararak, kulüp tarihinde Süper Lig'deki en uzun kaybetmeme serisine ulaştı.

Son yenilgisini 29 Aralık 2020'de sahasında Hatayspor'a 6-0 kaybederek yaşayan Antalyaspor, bu maçtan sonra ligde Fatih Karagümrük, Göztepe ve Gençlerbirliği'ne karşı 3 galibiyet, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Denizlispor, Gaziantep, Yeni Malatyaspor'a karşı ise 9 beraberlik yaşadı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, ligde son altı maçından beraberlikle ayrıldı ve galibiyet hasretini 29. haftaya taşıdı.

Bu yıl Türkiye Kupası'ndaki iki kupa maçını gol yemeden kazanarak yarı finale çıkma başarısını gösteren Akdeniz ekibi, son 14 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi.

Süper Lig'de "2021'de mağlubiyet yaşamayan tek takım" unvanını koruyan Fraport TAV Antalyaspor, 29. haftada 8 Mart Pazartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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