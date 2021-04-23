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Antalyaspor’dan Mete Kalkavan eleştirisi

Fraport TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Aziz Çetin, Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmaya Mete Kalkavan’ın atanmasını eleştirdi.
Antalyaspor’dan Mete Kalkavan eleştirisi

Aziz Çetin, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun yıllardır ‘İstanbul takımlarını üzmeyelim’ mantığı ile yaptığı atamalarından biri ile daha karşı karşıya olduklarını kaydetti. Yazılı açıklama yapan Aziz Çetin, Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmaya Mete Kalkavan’ın atanmış olmasını hayret ve şaşkınlıkla, Türk futbolu adına endişe ile öğrendiklerini belirterek, şöyle dedi:

“Bilinmesini isteriz ki balık hafızalı değiliz. Mete Kalkavan’ın 18 Şubat 2019 tarihinde oynadığımız Medipol Başakşehir karşılaşmasında aleyhimize yapmış olduğu, maçın skoruna etki edecek hataları unutamadık. 5 Mayıs 2019 tarihinde oynanan Göztepe müsabakasında, karşılaşma 1-1’ken rakibimiz lehine verdiği 2 penaltı kararını unutmadık. 2 Kasım 2020 tarihindeki Fenerbahçe karşılaşmasında VAR hakemi iken müsabakanın hakemi Bahattin Şimşek’i nasıl yanlış yönlendirip skora etki ettiğini unutmadık. Biz bunları unutmazken, öyle sanıyoruz ki 3 gün önce Trabzonspor- Galatasaray maçına da aynı hakemi atadığınızı sizler unuttunuz. Yarınki rakibimiz Galatasaray’ın 3 gün önce yönetimi nedeniyle eleştirdiği bir hakemin 3 gün sonra bizim maçımıza atanmasının mantıklı, insaflı, akılcı bir tek sebebini bulmakta zorlanıyoruz. Bir hakemin 3 gün içinde 2’nci kez, 12 gün içinde 3’üncü kez müsabakalara ataması, aklımıza ‘Bu ülkede müsabaka yönetecek başka hakem yok mu?’ sorusunu getiriyor. Bu güne kadar adil yönetim adına dile getirdiğimiz serzenişlerimizi bu kez endişe ile seslendiriyor, atamayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.”

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