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Antalyasporlu Podolski kupa ve ligde üst üste gelen galibiyetlerden mutlu

Fraport TAV Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Podolski, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmelerinin ve Süper Lig'de üst üste oynadıkları iki maçı kazanmalarının sevincini yaşıyor.
Antalyasporlu Podolski kupa ve ligde üst üste gelen galibiyetlerden mutlu

Lukas Podolski, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 17 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'u iç sahada kendisinin de bir gol attığı maçta 2-0, Süper Lig'in 31. haftasında dün konuk ettikleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendikleri mücadelelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Daha önce Bayern Münih, Köln, Arsenal, Inter, Vissel Kobe ve Galatasaray forması da giyen Polonya asıllı 35 yaşındaki Alman forvet oyuncusu, "İki maç üst üste galibiyet. Şimdi biraz izin yapıp dinleneceğiz. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Antalyaspor formasıyla 6 gol
Bu sezon 4'ü kupa 27 resmi karşılaşmada görev alan Podolski, bu karşılaşmalarda kırmızı-beyazlı formayla 4 gol kaydetti.

Lukas Podolski, 2019-2020 sezonunda da Antalyaspor'la performans sergilediği 2'si kupa 11 resmi karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırdı.

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